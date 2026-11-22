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Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme tartışmasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Yasin Demir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen 2 kişi ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Hamit Ö. (24) ve K.G. (20), saklandıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİYDİ, ERZİNCAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Yasin Demir'in, Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Demir'in cenazesinin memleketi Erzincan'a götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden Hamit Ö. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı