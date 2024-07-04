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Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı

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Cinsiyet değiştirerek Ahmet Melih Yılmaz olan adını da Meli Bendeli olarak değiştiren Çukur dizisi oyuncusu, gittiği restorandan kovuldu. O anları kayda alan oyuncu, binlerce takipçisiyle paylaştı.

Yıllar önce yayınlanan Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirerek adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bendeli, gittiği restorandan atıldığı anları paylaştı.

O ANLARI ANBEAN KAYDETTİ

Cinsiyet değiştirme süreciyle sık sık adından söz ettiren ünlü isim, dün gittiği mekanda müşterileri gösterdiği gerekçesiyle garson tarafından çıkarıldı. Bendeli'yi çıkaran garson "Patron kameradan izlemiş, yayın yapıyor filan personel de görünüyormuş, bir daha gelmesin dedi, dükkanımıza gelmesin dedi. Biz aracıyız kusura bakma" dedi. O anları kayda alan oyuncu "Allah Allah kimse çıkmıyor, duydunuz mu? Bir daha buraya gelmeyeceğim çok üzgünüm. Eminim video içindir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı

Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ahmet Melih Yılmaz Çukur Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (6)

Hamdi Baba :

Allah kimseyi şaşırtmasın Hele şu hele bakın

46
2
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Seydo:

Cehennem zebanileri

33
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Yoksa Restoran sahibi Meli' nin asker arkadaşı mıydı

17
2
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slim shady:

Saçlara bakıyorum 1 gram DHT hormonu uğramamış. Varmış demek ki eskiden beri birşeyler.

0
5
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Fırat Günay:

bunu birde mafya diye oynattılar ??

3
1
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Halil yılmaz:

Sadece bu kısa hayatı düşünen insanlar

1
0
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