Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı

Yıllar önce yayınlanan Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirerek adını da Meli Bendeli olarak değiştirdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bendeli, gittiği restorandan atıldığı anları paylaştı.

O ANLARI ANBEAN KAYDETTİ

Cinsiyet değiştirme süreciyle sık sık adından söz ettiren ünlü isim, dün gittiği mekanda müşterileri gösterdiği gerekçesiyle garson tarafından çıkarıldı. Bendeli'yi çıkaran garson "Patron kameradan izlemiş, yayın yapıyor filan personel de görünüyormuş, bir daha gelmesin dedi, dükkanımıza gelmesin dedi. Biz aracıyız kusura bakma" dedi. O anları kayda alan oyuncu "Allah Allah kimse çıkmıyor, duydunuz mu? Bir daha buraya gelmeyeceğim çok üzgünüm. Eminim video içindir" diyerek tepkisini dile getirdi.