KREDİ HABERLERİ

Kredi - Dün

Muradiye'nin sorunlarına neşter vurulacak Muradiye mahallesinin sorunlarına neşter vuracak büyük projelerinin olduğunu müjdeleyen Genel Müdür Aslay, "2014 yılında Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Muradiye mahallemizin, hem şehir merkezine hem de sanayi bölgesine yakın olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir talebiyle nüfusu artmaya başladı. Şu anda 30 bin nüfusun üzerine çıkmış durumda. Bu hızlı nüfus artışıyla beraber altyapı ve içme suyu ihtiyacı da bir o kadar arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 2015-2016 yıllarında Muradiye mahallemizin altyapı projelendirme çalışmalarına başladık. Ayrıca Muradiye mahallemize kazandırılacak olan atıksu arıtma tesisinin yerini de kamulaştırarak bir adım daha ileriye taşıdık. Mahallemizde yürüteceğimiz çalışmalar için Dünya Bankası kredisine başvurularda yapıldı.