KREDİ HABERLERİ

Kredi - Bugün
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Kredi - Dün
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.044.017.324Garanti Bankası1.015.015.866Petkim937.441.990Koza Altın929.
Kredi - Dün
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.585.000.000 1,65 Ford Otosan 62.251.434.000 10,29 Koç Holding 47.370.575.574 1,02 SASA Polyester 39.737.600.000 13,26 Bim Mağazalar 39.164.400.000 5,46 ASELSAN 33.835.200.000 1,77 Turkcell 32.582.000.000 1,50 Garanti Bankası 30.408.000.000 0,48 Akbank 25.584.000.000 0,41 Türk Telekom 23.520.000.000 1,95 Şişe Cam 23.494.851.811 0,99 Tüpraş 22.788.147.200 1,99 Arçelik 22.704.467.688 1,59 İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,33 Coca Cola İçecek 21.176.367.602 2,47 Gübre Fabrikaları 20.240.400.000 18,74 Koza Altın 17.918.750.000 2,18 Yapı ve Kredi Bankası 17.
Kredi - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
6,78 -1,02 -7,88 Vakıflar Bankası 3,40 0,00 -27,81 Vakko Tekstil 12,40 1,56 97,88 Vanet Gıda 5,97 -1,65 -22,77 Verusa Holding 56,60 2,35 25,50 Verusaturk Girisim 28,54 1,13 118,20 Vestel 30,02 1,76 42,55 Vestel Beyaz Eşya 51,15 -1,63 25,12 Viking Kağıt 6,31 -2,02 -29,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,18 1,81 38,88 Yapı ve Kredi Bank.
Kredi - Dün
BDDK'dan mali şeffaflığı güçlendirecek yönetmelik revizyonu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), risk odaklı proaktif düzenleme yaklaşımı kapsamında gerekli gördüğü yönetmelik güncelleme çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerinde değişiklik öngören taslağı, Kurumun...
Kredi - Dün
Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nde "Sıfır Açlık Sıfır Yoksulluk" masaya yatırıldı
İnsanlığın hedonist anlayıştan kurtulması gerektiğini aktaran Akgül, şunları kaydetti: "Eğer hedonist yaklaşımdan sıyrılıp empati kültürünü hakim kılabilirsek her çeşit yoksulluğun ortadan kaldırılmasını amaçlayan Birleşmiş Milletler'in 2030 hedeflerine daha kolay ulaşabiliriz. Girişimcilere yardımcı olmamız gerekiyor. 18 Temmuz 2003'te Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımızın da desteği ile 6 kadın girişimciye 500 lira vererek mikrokredi uygulamasını başlattık.
Kredi - Dün
Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,081370 2,18 Yapı Kredi Port.
Kredi - Dün
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029163-0,13Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab.
Kredi - Dün
Yapı Kredi'nin podcast kanalı "Ekonomiyi Konuşalım" yayında
Yapı Kredi, yeni podcast kanalı "Ekonomiyi Konuşalım" ile yurt içi ve uluslararası piyasalara dair en güncel analizleri podcast dinleyicileriyle buluşturuyor.
Kredi - Dün
Muradiye'ye 300 milyonluk yatırım
Muradiye'nin sorunlarına neşter vurulacak Muradiye mahallesinin sorunlarına neşter vuracak büyük projelerinin olduğunu müjdeleyen Genel Müdür Aslay, "2014 yılında Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Muradiye mahallemizin, hem şehir merkezine hem de sanayi bölgesine yakın olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir talebiyle nüfusu artmaya başladı. Şu anda 30 bin nüfusun üzerine çıkmış durumda. Bu hızlı nüfus artışıyla beraber altyapı ve içme suyu ihtiyacı da bir o kadar arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde 2015-2016 yıllarında Muradiye mahallemizin altyapı projelendirme çalışmalarına başladık. Ayrıca Muradiye mahallemize kazandırılacak olan atıksu arıtma tesisinin yerini de kamulaştırarak bir adım daha ileriye taşıdık. Mahallemizde yürüteceğimiz çalışmalar için Dünya Bankası kredisine başvurularda yapıldı.
Kredi - Dün
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik496.067.581Petkim443.405.927Garanti Bankası414.623.463Koza Altın409.
Kredi - Dün
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 67.585.000.000 1,65 Ford Otosan 62.251.434.000 10,29 Koç Holding 47.370.575.574 1,02 SASA Polyester 39.737.600.000 13,26 Bim Mağazalar 39.164.400.000 5,46 ASELSAN 33.835.200.000 1,77 Turkcell 32.582.000.000 1,50 Garanti Bankası 30.408.000.000 0,48 Akbank 25.584.000.000 0,41 Türk Telekom 23.520.000.000 1,95 Şişe Cam 23.494.851.811 0,99 Tüpraş 22.788.147.200 1,99 Arçelik 22.704.467.688 1,59 İş Bankası (C) 22.184.852.100 0,33 Coca Cola İçecek 21.176.367.602 2,47 Gübre Fabrikaları 20.240.400.000 18,74 Koza Altın 17.918.750.000 2,18 Yapı ve Kredi Bankası 17.
Kredi - Dün
Borsada günün ilk yarısı (2)
6,75 -1,46 -8,29 Vakıflar Bankası 3,39 -0,29 -28,03 Vakko Tekstil 12,51 2,46 99,64 Vanet Gıda 6,03 -0,66 -21,99 Verusa Holding 56,45 2,08 25,17 Verusaturk Girisim 27,68 -1,91 111,62 Vestel 30,16 2,24 43,21 Vestel Beyaz Eşya 51,70 -0,58 26,47 Viking Kağıt 6,37 -1,09 -29,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,12 0,82 37,53 Yapı ve Kredi Bank.
Kredi - Dün
DS Automobiles'den mayıs ayına özel ödeme seçenekleri
DS Automobiles'ın mayıs ayı teklifi kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkıyor.
Kredi - Dün
Berberler, Kovid-19'dan etkilenen işletmelere verilecek KOSGEB desteği kapsamının genişletilmesini istedi
Mart 2020'den bu yana salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunların asgari düzeye indirilmesi için önemli destekler sağladığına işaret eden Kara, şunları kaydetti: "Bunlar esnafımızın sıkıntılarına bir nebze de olsa derman olmuştur fakat yeterli değildir. KOSGEB tarafından toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programının başlatılacağı bildirildi. İmalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik KOSGEB destek paketi açıklanarak 3 yıl sonra ödemeli faizsiz kredi imkanı sağlanmış oldu.
Kredi - Dün
Akbank, mobilden Akbanklı olanlara fırsatlar sunuyor
Akbank Mobil'den müşteri olanları birçok avantajın beklediğini aktaran Yüce, uzaktan müşteri olma süreciyle ilgili şunları kaydetti: "1 Mayıs'ta başlayan yeni yasal düzenleme sayesinde Akbank Mobil'i indirenler bilgilerini girerek ve kısa bir video görüşmesi yaparak dakikalar içinde Akbanklı olabiliyor. Akbank Mobil'i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabiliyor.
Kredi - Dün
Dijital ortamdaki "Knot" uygulaması, mavi tura çıkmak isteyenlerle tekne sahiplerini buluşturacak
Kredi - Dün
ATO Başkanı Baran'dan "ticari kredi ödemelerine" erteleme talebi
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince kamu bankalarının reel sektöre kesintisiz destek verdiğini belirterek, "Bu desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz.
Kredi - Dün
Citroen'den sıfır faizli ticari araç kampanyası
Bu kapsamda kombivan sınıfının öncüsü Citroen Berlingo, 55 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajıyla tüketicilere sunuluyor.
Kredi - 04.05.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
20.140.200.000 18,64 Yapı ve Kredi Bank.
Kredi - 04.05.2021
Borsada günlük işlemler (2)
6,85 1,03 -6,93 Vakıflar Bankası 3,40 -1,73 -27,81 Vakko Tekstil 12,21 -4,53 94,85 Vanet Gıda 6,07 -2,72 -21,47 Verusa Holding 55,30 -1,95 22,62 Verusaturk Girisim 28,22 -6,56 115,75 Vestel 29,50 1,58 40,08 Vestel Beyaz Eşya 52,00 -2,07 27,20 Viking Kağıt 6,44 0,94 -28,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,07 -0,98 36,40 Yapı ve Kredi Bank.
Kredi - 04.05.2021
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.822.127.465 Türk Hava Yolları 1.317.476.888 Garanti Bankası 1.030.078.375 Kardemir (D) 966.621.213 Petkim 863.785.115 Koza Altın 741.634.220 Şişe Cam 618.347.395 Hektaş 576.089.831 Pegasus 520.022.780 Koç Holding 429.120.751 Yapı ve Kredi Bank.
Kredi - 04.05.2021
İngiltere'de konut kredileri martta 35,6 milyar sterline yükseldi
İngiltere'de 2021 yılının mart ayında konut kredisi borçlanması 35,6 milyar sterline yükseldi.
Kredi - 04.05.2021
BIST100 yüzde 0.34 düştü, dolar 8.32 lirada
Yükümlülüklerde ise, aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon dolar, 516 milyon dolar ve 2.
Kredi - 04.05.2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk bir hafta içinde, çiftçilerin kredi faizlerini sıfırlayacaklarını ve ana borçlarını da taksite bağlayacaklarını söyledi.
Kredi - 04.05.2021
Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF790,228767-0,23Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç.
Kredi - 04.05.2021
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Kredi - 04.05.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 69.125.000.000 1,68 Ford Otosan 59.584.518.000 9,85 Koç Holding 48.055.268.048 1,04 SASA Polyester 40.499.200.000 13,52 Bim Mağazalar 40.014.480.000 5,58 ASELSAN 34.336.800.000 1,80 Turkcell 33.044.000.000 1,52 Garanti Bankası 30.786.000.000 0,48 Akbank 25.792.000.000 0,41 Şişe Cam 23.678.644.654 0,99 Arçelik 22.907.186.150 1,61 Türk Telekom 22.890.000.000 1,90 Tüpraş 22.637.895.680 1,98 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,33 Coca Cola İçecek 20.578.596.264 2,69 Gübre Fabrikaları 20.457.500.000 18,94 Yapı ve Kredi Bankası 17.
Kredi - 04.05.2021
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.008.420.126Türk Hava Yolları628.006.936Petkim431.654.
Kredi - 04.05.2021
Borsada günün ilk yarısı (2)
6,75 -0,44 -8,29 Vakıflar Bankası 3,43 -0,87 -27,18 Vakko Tekstil 12,70 -0,70 102,67 Vanet Gıda 6,13 -1,76 -20,70 Verusa Holding 56,25 -0,27 24,72 Verusaturk Girisim 28,72 -4,90 119,57 Vestel 29,06 0,07 37,99 Vestel Beyaz Eşya 52,65 -0,85 28,79 Viking Kağıt 6,39 0,16 -29,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,16 0,49 38,43 Yapı ve Kredi Bank.
Kredi - 04.05.2021
Mısır, Fransa'dan 30 savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı
Mısır Savunma Bakanlığı, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalandığını duyurdu. Söz konusu anlaşma kapsamında, Mısır'ın yapacağı ödemenin en az 10 yıl vadeli kredi ile finanse edileceğini belirten Bakanlık, ödenecek tutara ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Kredi - 04.05.2021
Erzincan ESOB Başkanı Limon: "Esnafımız işyerlerini kapatmış fakat online alışveriş mağazaları 24 saat işlerine devam ermektedir"
Kredi - 04.05.2021
Karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı
Ekipler tarafından yakalanan R.Eç'ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Kredi - 04.05.2021
Ayva pekmezi üreten ilçe belediyesi talepler artınca kapasiteyi 6 katına çıkardı
Pekmezin de şifalı bir besin olduğunu belirten Şahin, "Organik ayva pekmezi üretimiyle çiftçiye destek veriyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor. Satışları da iyi. Çok yakın bir dönemde önce Tarım Kredi Kooperatiflerinin, sonra diğer mağazalarda Kadın Girişimciler Kooperatifi vasıtasıyla vitrinlerde yer alacağını düşünüyorum.