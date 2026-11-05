KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? 2026 KYK bursu ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Bakanlıktan gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? 2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte e-Devlet KYK burs sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar…

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, 5 Kasım 2026 itibarıyla henüz resmi olarak açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih ve saate ilişkin de bir duyuru yapılmadı.

12 Ekim'de başlayan ve 16 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından öğrencilerin bilgileri değerlendirmeye alındı. Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan adaylar belli olacak.

2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmişti. Bu nedenle 2026-2027 dönemi sonuçlarının da kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ancak geçen yılki açıklanma tarihi, bu yıl için kesin bir sonuç günü anlamına gelmiyor. Sonuçların ne zaman erişime açılacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı duyuruyla netleşecek.

KYK BURS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2026 KYK burs ve kredi sonuçlarının bugün, 5 Kasım Perşembe günü açıklanacağına ilişkin GSB tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların bugün ilan edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

Öğrencilerin sonuçlara ilişkin güncel bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip etmesi gerekiyor. Bakanlık tarafından açıklama yapılması halinde sonuçlar sorgulama ekranından görüntülenebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bunun için şu adımlar izlenebilecek:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.

Arama bölümüne "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait ilgili hizmet seçilir.

Açılan ekrandan başvuru sonucu kontrol edilir.

Sonuç sorgulama işlemi için GSB'nin resmi yönlendirme sayfası da kullanılabilir: 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanacak öğrenciler için ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Belirlenen süre içinde taahhütname onayını gerçekleştirmeyen öğrenciler burs veya kredi hakkından yararlanamayabiliyor. 18 yaşından küçük öğrenciler için ise veli onayı gerekiyor. İlk ödeme tarihi ve ödeme takvimi, GSB tarafından yapılacak duyuruyla kesinleşecek.

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim düzeyine göre değişiyor. Mevcut aylık ödeme miktarları şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4 bin TL

Yüksek lisans: 8 bin TL

Doktora: 12 bin TL

2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi tutarlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.