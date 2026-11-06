Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs alamayan ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrenciler geri ödeme koşullarını araştırmaya başladı. KYK öğrenim kredisi, bursun aksine geri ödemeli olarak veriliyor. Ancak mevcut düzenlemeye göre kredi borcuna faiz veya enflasyon farkı eklenmiyor; öğrenciler öğrenim hayatları boyunca aldıkları kredi tutarını geri ödüyor. Peki,KYK kredisi faizli mi, burs geri ödemesi faizli mi? KYK öğrenim kredisi ne zaman, kaç taksitte ödenir? Detaylar...

KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?

Hayır. Mevcut düzenlemeye göre KYK öğrenim kredisi borcuna faiz veya enflasyon farkı uygulanmıyor. 3 Kasım 2022'de yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle öğrencilerin geri ödeyeceği borç, öğrenim kredisi olarak kendilerine ödenen tutarla sınırlandırıldı.

Buna göre öğrenciler, eğitim süreleri boyunca hesaplarına yatırılan kredi tutarlarının toplamını geri ödüyor. Kredi borcuna sonradan enflasyon farkı veya faiz eklenmiyor.

KYK BURSU GERİ ÖDEMESİ FAİZLİ Mİ?

KYK bursu, karşılıksız olarak verilen maddi destektir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, eğitimleri sırasında aldıkları burs tutarlarını mezuniyet sonrasında geri ödemez. Dolayısıyla burs için faiz veya taksit söz konusu değildir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK öğrenim kredisi borcunun geri ödemesi, öğrencinin normal öğrenim süresinin sona ermesinden veya okuldan ilişiğinin kesilmesinden iki yıl sonra başlıyor.

Örneğin dört yıllık lisans programını normal süresinde tamamlayan bir öğrencinin kredi geri ödemesi, mezuniyetinden iki yıl sonra başlıyor. Öğrenci, kredi aldığı süre boyunca hesabına yatırılan tutarları aylık taksitler halinde geri ödüyor.

KYK KREDİSİ KAÇ TAKSİTTE ÖDENİR?

KYK öğrenim kredisi borcu, öğrencinin kredi aldığı süre kadar aylık taksitler halinde ödeniyor. Taksit sayısı ve tutarı öğrencinin kredi aldığı süreye göre belirleniyor; öğrenciler taksit sayısını kendileri değiştiremiyor.

Örneğin 48 ay boyunca öğrenim kredisi alan bir öğrencinin borcu, 48 aylık taksitler halinde geri ödeniyor. Geri ödeme planı ve taksit tutarları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

KYK BURS ÇIKMAYANLAR KREDİ ALMAK ZORUNDA MI?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları aynı sistem üzerinden birlikte değerlendiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre başvurular, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler dikkate alınarak inceleniyor. Bütçe ve mevzuat kapsamında burs almaya uygun bulunan öğrencilere burs, diğer uygun öğrencilere ise öğrenim kredisi verilebiliyor.

Bu nedenle sonuç ekranında burs yerine öğrenim kredisi tahsis edilen öğrenciler, kredi almaya mecbur değil. Öğrencinin kredi ödemelerinden yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Taahhütname onaylanmadığı takdirde ödeme yapılmıyor.

Kredi almayı kabul eden ancak daha sonra vazgeçen öğrenciler, e-Devlet üzerinden burs/kredi iptal veya vazgeçme işlemi yapabiliyor. Ancak kredi kullanıldığı dönemde hesaba yatırılmış tutarların geri ödeme yükümlülüğü devam ediyor.

KYK KREDİ BORCU NEREDEN SORGULANIR?

Öğrenim kredisi alan öğrenciler ve mezunlar, borç ve taksit bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığının Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama hizmetine giriş yapılması gerekiyor.

KYK KREDİSİ GERİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Öğrenim kredisi taksitlerinin belirlenen vadelerde ödenmesi gerekiyor. Vadesinde ödenmeyen taksitlere gecikme zammı uygulanabiliyor ve borcun tahsili için ilgili yasal işlemler yürütülebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin e-Devlet üzerinden borç ve ödeme takvimlerini takip etmesi önem taşıyor.