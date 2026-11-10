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Antalya’da kaybolan zihinsel engelli kadın Denizli’de bulundu! 2 şüpheli tutuklandı

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Antalya’da kaybolan zihinsel engelli kadın Denizli’de bulundu! 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya’da 27 Ekim’de kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 9 gün sonra Denizli’de düzenlenen operasyonla bulundu. Ailenin televizyon programındaki yardım çağrısının ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatmıştı. Genç kadını yanlarında tuttukları belirlenen ve darbederek adına kredi başvurusu yaptırdıkları iddia edilen Ş.B. ve A.T. tutuklandı. Darbedildiği öğrenilen Rabia Nur Yiğit’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Antalya’da 9 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli genç kadın, Denizli’de belirlenen bir adreste bulundu. Kaybolmasının ardından adına kredi başvuruları yapıldığı ileri sürülen olayda 2 şüpheli tutuklandı.

AİLE TELEVİZYON PROGRAMINDA YARDIM İSTEDİ

Antalya’da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim’de evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadını bulabilmek için bir televizyon programına katılarak yardım istedi. Rabia Nur’un evinin önünden 2 erkek tarafından götürüldüğünü öne süren aile, genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.

“ADINA KREDİ BAŞVURUSU YAPILDI”

Rabia Nur’un kaybolduğu gün 2 erkekle birlikte yolda yürüdüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Ailenin iddiasına göre, genç kadının kaybolmasından 1 gün sonra adına kredi kartı ve kredi başvuruları yapıldığına ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Rabia Nur’un banka hesabının ise zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi.

DENİZLİ’DE OPERASYONLA BULUNDU

Televizyon programında gündeme gelen iddiaları ihbar kabul eden Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 gündür kendisinden haber alınamayan Rabia Nur Yiğit bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları öne sürülen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur Yiğit’in darbedildiği öğrenildi. Sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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