Bingöl'de finansmana erişim sorunları BİNTSO toplantısında ele alındı

Bingöl'de, "Bingöl Ekonomisi İçin Finansta Ortak Akıl" temasıyla istişare toplantısı yapıldı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından (BİNTSO) yapılan açıklamaya göre, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay başkanlığında yapılan toplantıya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Naci Özdemir, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Ortak ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzmanı Safiye Ergin ile kamu, özel ve katılım bankalarının kentteki şube müdürleri katıldı.

İş dünyasının finansmana erişimde karşılaştığı sorunların ele alındığı toplantıda, kredi faizleri, komisyon ve dosya masrafları, ekspertiz limitleri, banka şubelerinin kredi tahsis yetkileri, Kredi Garanti Fonu destekleri ve TOBB Nefes Kredisi uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİNTSO Başkanı Çintay, banka yöneticilerinin kent ekonomisinin önemli paydaşları olduğunu belirtti.

Yerel işletmelerin sorunlarının çözümünde bankalarla işbirliğinin önemine değinen Çintay, reel sektör ile finans sektörünün birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti.

Çintay, "Biz bankalarımızla aynı hedef doğrultusunda yan yana çalışmak istiyoruz. Bankalarımız güçlendikçe iş dünyamız, iş dünyamız büyüdükçe Bingöl ekonomisi güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA