KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMA EKRANI (e-Devlet) 2026 KYK burs ve kredi taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır, yapılmazsa ne olur, son gün ne zaman?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, ödeme sürecinin tamamlanması için yapılması gereken taahhütname onay işlemlerine yöneldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından burs veya öğrenim kredisi tahsis edilen öğrencilerin, belirlenen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. Peki, KYK burs ve kredi taahhütname onayı nereden, nasıl yapılır? Detaylar...

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuç açıklama ekranında belirtilen işlemleri tamamlaması gerekiyor. Taahhütname onayı, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetine giriş yaparak kendilerine sunulan taahhütnameyi inceleyip onaylayabiliyor.

KYK taahhütname onay işlemi için izlenecek adımlar şöyle:

Öncelikle e-Devlet KYK taahhütname onay ekranı açılır.

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri hizmetine ulaşılır.

Öğrenciye tahsis edilen burs veya öğrenim kredisine ilişkin taahhütname görüntülenir.

Taahhütname metninde yer alan koşullar incelenir ve onay işlemi tamamlanır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bilgilendirmesine göre burs veya kredi tahsis edilen öğrencilerin, duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Taahhütname onayını tamamlamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMA EKRANI (E-DEVLET)

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onay işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri hizmeti aracılığıyla öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs veya krediye ilişkin taahhütnameyi görüntüleyerek onaylayabiliyor.

KYK taahhütname onay ekranına ulaşmak isteyen öğrencilerin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAY EKRANI İÇİN TIKALYINIZ!

İşlem ekranına T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılabildiği gibi mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı gibi kimlik doğrulama yöntemleri de kullanılabiliyor.

18 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ ÖĞRENCİLER KYK TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?

18 yaş ve üzerindeki öğrenciler, KYK burs veya öğrenim kredisi taahhütnamelerini kendi e-Devlet hesapları üzerinden onaylayabiliyor. Bunun için öğrencinin e-Devlet sistemine giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetine ulaşması ve taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor.

15-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİLER KYK TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?

15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin taahhütname onay sürecinde veli onayı da gerekiyor. Bu yaş grubundaki öğrenciler için öncelikle anne veya babanın kendi e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor.

Veli onayının tamamlanmasının ardından öğrenci, kendi e-Devlet hesabına giriş yaparak taahhütname onay işlemini gerçekleştiriyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören ve KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin de taahhütname onay işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verdikten sonra sonuç açıklama sayfasında belirtilen kefaletname işlemini de gerçekleştirmeli.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bilgilendirmesine göre yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için kefaletname işleminin tamamlanması da ödeme sürecinin şartları arasında bulunuyor. Kefaletname işlemini tamamlamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILMAZSA NE OLUR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, kendilerine tahsis edilen desteği alabilmeleri için taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise taahhütname onayının yanı sıra gerekli kefaletname işlemini de tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerin sonuç açıklama ekranında kendileri için belirtilen işlem ve koşulları kontrol etmesi önem taşıyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından taahhütname onay süreci de öğrencilerin gündemine geldi. Öğrencilerin işlemlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda tamamlaması gerekiyor.