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Ekvador, El Nino yağışlarıyla mücadele için 200 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı

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Ekvador, El Nino yağışlarıyla mücadele için 200 milyon dolardan fazla kaynak ayırdı
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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Nino yağışlarıyla mücadele için 200 milyon dolardan fazla kaynak ayırdıklarını açıkladı. Noboa, en kritik dönemin Aralık 2026-Şubat 2027 arasında beklendiğini belirterek ihtiyaç halinde Dünya Bankasından acil kredi talep ettiklerini söyledi.

KİTO, 7 Kasım (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Nino iklim olayının yol açtığı rekor düzeydeki yağışlarla mücadele için 200 milyon ABD dolarından fazla kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Noboa cuma günü Kito merkezli FM Mundo radyosuna yaptığı açıklamada, El Nino'nun etkilerinin eylül ayında ülkede hissedilmeye başlandığını ve "en kritik dönemin" Aralık 2026 ile Şubat 2027 arasında yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Eylül ayında kıyı bölgesinde rekor düzeyde yağış kaydedildiğini bildiren Noboa, kasım ayında şimdiye kadar kaydedilen toplam yağış miktarının aylık ortalamanın dört katına ulaştığını ifade etti.

Noboa, "Kıyı bölgesinde 72 saatten kısa bir süre içinde, normalde kasım ayının tamamında yağan yağış miktarının dört katı kadar yağmur yağdı" dedi.

Devlet başkanı ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ek finansman sağlamak amacıyla Dünya Bankasından acil kredi imkanları talep ettiklerini söyledi.

El Nino hava olayının etkilerinin giderek artması üzerine 29 Ağustos'ta ülke genelinde kırmızı alarm ilan eden Ekvador, şiddetli yağışların yol açtığı acil durumlarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua
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