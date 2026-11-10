Kredi borçları silinecek mi, kredi kartı borçları silinecek mi?

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Kredi ve kredi kartı borçlarının silineceğine ilişkin yürürlükte bir af düzenlemesi bulunmuyor. Kasım 2026 itibarıyla borçları tamamen silen bir kanun çıkmadı. TBMM’de borçların yapılandırılmasına yönelik kanun teklifleri bulunsa da bu teklifler henüz yasalaşmadı ve komisyon aşamasında bekliyor. İşte kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin son durum.

KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hayır, kredi borçlarının silinmesine ilişkin yürürlükte bir düzenleme bulunmuyor. Hükümetten ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) borçların silineceğine dair bir açıklama yapılmadı. Meclis’teki kanun teklifleri de borcun ana parasının silinmesini değil, yapılandırılmasını öngörüyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Kredi kartı borçlarının silineceğine ilişkin de bir karar bulunmuyor. Kasım 2026 itibarıyla kredi kartı borçlarını affeden bir kanun yürürlüğe girmedi. Sosyal medyada dolaşan “borçlar siliniyor” iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

MECLİS’TE KREDİ KARTI BORÇLARI İÇİN TEKLİF VAR MI?

TBMM’de kredi ve kredi kartı borçlarına yönelik kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in 15 Nisan 2026'da sunduğu “Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile Kredi Sicil Affı” başlıklı teklif. 2/3650 esas numaralı teklif, 20 Nisan 2026'da komisyona havale edildi. Teklif hâlâ komisyonda bekliyor ve Genel Kurul’da görüşülmesine ilişkin bir tarih açıklanmadı.

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

Doğan Bekin’in kanun teklifinde öne çıkan maddeler şöyle:

İcra takibindeki borçların faiz, gecikme zammı ve icra masraflarının silinmesi

Borcun ana parasının 5 yıla (60 ay) kadar taksitlendirilmesi

Yapılandırılan borçlarla ilgili olumsuz kredi sicil kayıtlarının silinmesi

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 60 günlük başvuru süresi

Teklifte borcun ana parasının silinmesi öngörülmüyor. Teklifin içeriği yasama sürecinde değişebilir.

BORÇ AFFI İLE YAPILANDIRMA ARASINDAKİ FARK NE?

Borç affı, borcun tamamen ya da kısmen silinmesi anlamına geliyor. Yapılandırma ise borcun silinmeden, belirli koşullarla yeniden taksitlendirilmesini ifade ediyor. Meclis’teki teklifler af değil, yapılandırma niteliği taşıyor.

BDDK YAPILANDIRMA KARARI NEYDİ?

BDDK, 29 Ocak 2026'da aldığı kararla kredi kartı ve bireysel kredi borçları için 48 aya kadar yapılandırma imkânı tanımıştı. Bu düzenlemenin üç aylık başvuru süresi Nisan 2026 sonunda sona erdi. Söz konusu karar, Meclis’teki kanun tekliflerinden farklı bir uygulama.

SOSYAL MEDYADAKİ BORÇ AFFI BAĞLANTILARINA DİKKAT

Uzmanlar, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış “borç affı başvurusu” bağlantılarına itibar edilmemesi konusunda uyarıyor. Vatandaşların kart bilgilerini, şifrelerini ve kimlik bilgilerini bu tür bağlantılarda paylaşmamaları gerekiyor. Borçlarla ilgili güncel bilgiler bankalardan ve BDDK’nın resmi duyurularından takip edilebiliyor.