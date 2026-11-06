KYK burs mu kredi mi nasıl anlaşılır? Burs mu kredi mi olduğunu nasıl anlarız?

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026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, kendilerine hangi desteğin çıktığını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. e-Devlet üzerinden açıklanan sonuçlarda öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi almaya hak kazandığı belirtiliyor. Peki, KYK burs mu kredi mi çıktığı nasıl anlaşılır? Burs ve kredi arasındaki fark nedir? İşte sonuç ekranında dikkat edilmesi gerekenler…

KYK BURS MU KREDİ Mİ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine hangi desteğin tahsis edildiğini e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç ekranında yer alan bilgilendirmede öğrencinin burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazandığı açıkça belirtiliyor.

KYK burs ve kredi sonucunu öğrenmek için şu adımlar izleniyor:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.

Arama bölümüne "Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmeti açılır.

Sonuç ekranında tahsis edilen destek türü kontrol edilir.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu ve öğrenim kredisi, yükseköğrenim gören öğrencilere sağlanan iki farklı destek türüdür. En önemli fark ise geri ödeme koşullarıdır.

KYK bursu: Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen maddi destektir. Burs alan öğrencilerin aldıkları tutarı geri ödemesi gerekmez.

KYK öğrenim kredisi: Yükseköğrenim gören öğrencilere eğitim süresince verilen ve geri ödeme yükümlülüğü bulunan destektir. Öğrenim kredisi alan öğrenciler, aldıkları kredi tutarını mevzuatta belirtilen koşullara göre geri öder.

Bu nedenle sonuç ekranında "burs" yazması karşılıksız destek alındığı, "öğrenim kredisi" yazması ise geri ödemeli destek tahsis edildiği anlamına geliyor.

KYK BURSU VE KREDİ AYNI ANDA ALINIR MI?

KYK mevzuatına göre öğrencilere aynı dönemde hem burs hem de öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciye ayrıca öğrenim kredisi, öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciye ise ayrıca burs verilmiyor.

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içinde taahhütname onayı yapmayan öğrencilere ödeme gerçekleştirilmiyor.

18 yaş ve üzerindeki öğrenciler işlemlerini kendi e-Devlet hesapları üzerinden yapabiliyor. 18 yaşından küçük öğrencilerde ise önce anne veya babanın e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı verilmesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin geri ödeme yükümlülüğü bulunuyor. KYK'nın bilgilendirmesine göre kredi borcunun geri ödemesi, öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan itibaren başlıyor. Ödeme, kredi alınan süre kadar aylık taksitler halinde yapılıyor