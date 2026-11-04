Iğdır'da aranan firari, 62 yıl 10 ay 5 günlük hapis cezasıyla tutuklandı

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde; hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan U.Y. isimli şahıs yakalandı.

Hakkında toplam 62 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu