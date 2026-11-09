Sarıbal, iklim uyumunun bedelinin çiftçiye borç olarak yüklenemeyeceğini söyledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine işaret ederek, "Çiftçi yeni sulama sisteminin peşin maliyetini, kredi ve teminat yükünü, artan enerji giderini ve ürün değiştirirken oluşan gelir kaybını büyük ölçüde kendisi karşılıyor. İklim krizine yol açan çiftçi değildir; uyumun bedeli de çiftçiye borç olarak yüklenemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, COP31'in Antalya'da başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkati çekti. Sarıbal, şunları kaydetti:

"COP31 bugün Antalya'da başlıyor. İlk günün gündeminde gıda, tarım, sulama ve su verimliliği var. Ancak iklim krizinin sonuçları konferans salonlarından önce tarlada görülüyor. Türkiye'de kullanılan suyun yüzde 79'u tarıma gidiyor; bunun neredeyse yarısı verimsiz altyapı ve sulama sistemlerinde kaybediliyor. Kuraklık ve artan maliyetler çiftçiyi üretim desenini değiştirmeye, ekim alanını daraltmaya, kimi zaman da üretimden vazgeçmeye zorluyor. İklime uyum zorunludur; fakat bunun bedeli zaten borç altında üretmeye çalışan çiftçinin sırtına bırakılamaz. İklime uyum için kamu yatırımları ve destekler açıklanıyor. Ancak çiftçi yeni sulama sisteminin peşin maliyetini, kredi ve teminat yükünü, artan enerji giderini ve ürün değiştirirken oluşan gelir kaybını büyük ölçüde kendisi karşılıyor. İklim krizine yol açan çiftçi değildir; uyumun bedeli de çiftçiye borç olarak yüklenemez.

"TOPRAĞI, SUYU VE ÜRETİCİYİ KORUMAYAN HİÇBİR İKLİM POLİTİKASI GERÇEK BİR ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Çiftçiye yeni kredi borcu önermek çözüm değildir. Açık kanallardaki su kaybını önleyecek kapalı sulama sistemleri kamu eliyle kurulmalı; tarla içi modern sulama yatırımları ön ödemesiz ve hibeyle desteklenmelidir. Havza bazlı üretim planları çiftçiye dayatmayla değil, üretici örgütleriyle birlikte hazırlanmalıdır. Daha az su tüketen ürüne geçiş sırasında ortaya çıkacak gelir ve verim kaybı kamusal destekle karşılanmalıdır. Kuraklık başta olmak üzere iklim kaynaklı bütün afetler tarım sigortası kapsamına alınmalı; küçük üretici prim yükü altında bırakılmamalıdır. COP31'in başarısı verilen sözlerin çokluğuyla değil; çiftçiye, tarlaya ve su havzalarına ulaşan kaynakla ölçülecektir. Toprağı, suyu ve üreticiyi korumayan hiçbir iklim politikası gerçek bir çözüm değildir."

Kaynak: ANKA