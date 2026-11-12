Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 29 trilyon 41 milyar liraya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BDDK'nın haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 6 Kasım itibarıyla 29 trilyon 41 milyar 219 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam mevduat 164 milyar 191 milyon lira azalarak 32 trilyon 575 milyar 119 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Kasım itibarıyla 29 trilyon 41 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 6 Kasım itibarıyla 40 milyar 440 milyon lira artarak 29 trilyon 779 milyon liradan 29 trilyon 41 milyar 219 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 164 milyar 191 milyon lira azalarak 32 trilyon 739 milyar 311 milyon liradan 32 trilyon 575 milyar 119 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 559 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 1 milyar 602 milyon lira artarak 3 trilyon 558 milyar 541 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 855 milyar 82 milyon lirası konut, 42 milyar 736 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 660 milyar 724 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 trilyon 72 milyar 744 milyon lira azalarak 4 trilyon 450 milyar 99 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 29 milyar 314 milyon lira azalışla 3 trilyon 466 milyar 995 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 308 milyar 81 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 158 milyar 914 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 12 milyar 907 milyon lira artışla 996 milyar 24 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 728 milyar 16 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 122 milyon lira azalarak 6 trilyon 209 milyar 791 milyon liraya geriledi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Alarmları kurun! Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'a soğuk duş! Karşılama töreninde hiç beklemediği bir şey oldu
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi28

Sağlıkçılar da bunu yaparsa! Doktor ve hemşire birbirine girdi
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti17

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Evini arabasını satıp fabrika kurmuştu! Berdan Mardini market zincirleriyle anlaştı

Konserden konsere koşuyordu! Şimdi 300 kişiye ekmek kapısı oldu
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de37

Acun Ilıcalı'dan 4 yıllık dev anlaşma! TRT dönemi bitiyor