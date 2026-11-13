TESK Başkanı Yiğiner esnafa kredi düzenlemesini 'can suyu' olarak niteledi

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner, Ticaret Bakanlığı'nın esnaf ve sanatkarlara sağladığı desteğe ilişkin, "Bu düzenleme esnaf ve sanatkarlar için can suyu oldu. Ekonomik daralmayı görüyorsunuz; bu süreçte esnaf ve sanatkarı düşük faizli krediyle ayakta tutmamız lazım" dedi.

TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, Ticaret Bakanlığı'nın esnafa yönelik kredi limitlerini artırması, geri ödeme sürelerini uzatması ve yeni işletmelerin kredi başvurusunda aranan faaliyet süresini kısaltmasına ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi. Yiğiner, "Bu düzenleme esnaf ve sanatkarlar için can suyu oldu. Ekonomik daralmayı görüyorsunuz. Bu süreçte esnaf ve sanatkarı düşük faizli krediyle ayakta tutmamız lazım. Hem yeni iş yeri açacaklara hem de işini geliştireceklere 3,5 milyon liralık kredi desteği var. Aynı şekilde mevcut esnaf ve sanatkara da 1,5 milyon lira destek sağlanıyor. Bizde de yaklaşık 2,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar var. Esnafa finansman desteği vererek bu süreci atlatmamız lazım. Esnaf ve sanatkar biraz daha desteklenirse, en azından bu süreçte düşük faizli kredilerle ekonomik sıkıntıları aşabileceklerine inanıyoruz. Halk Bankası desteğinin de biraz daha artırılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ESNAFA KADEMELİ EMEKLİLİK GETİRİLMELİ'

Yiğiner ayrıca Bağ-Kur'lu esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Esnaf eşitlik istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde Bağ-Kur ve SSK'nın aynı çatı altında birleşmesiyle birlikte ortaya bir eşitsizlik çıktı. Esnaf ve sanatkarımız 9 bin iş gününü tamamladığında emeklilik hakkı kazanıyor. Yanımızda çalışanlar veya işçiler, memurlar ise 7 bin 200 iş gününde emekli olabiliyor. Yani 7 bin 200 iş gününü doldurduktan sonra artık prim ödemiyorlar. Madem kurumlar birleşti, bunların da eşit olması lazım" ifadelerini kullandı.

SGK prim gün sayısına ilişkin düzenlemenin kısa vadede yapılacağına inandığını söyleyen Yiğiner, "Bu düzenleme yapılırken ülke ekonomisine çok fazla zarar vermeden kademeli bir geçiş sağlanması lazım. Geçmişte biliyorsunuz, EYT çıktı. Daha 3 sene öncesine kadar 38 yaşında insanlar emekli oldu. Bu nedenle bir yaş sınırı olmalı ve yaş sınırıyla birlikte kademeli emeklilik getirilmeli. 7 bin 200 iş günü, bana göre esnafın haklı bir talebi. Bunun yerine getirilmesi lazım. Zaten bu konuyla ilgili bütün siyasetçilerimiz geçmiş dönemlerde söz verdi. Ben bu süreçte bütün bu konuların ve sorunların çözüleceğine inanıyorum. Genellikle bu tür işlerimiz, mevzuat ve kanun düzenlemelerimiz seçimlerden önce yapılıyor. Bu düzenlemenin de seçimlerden önceki bir tarihte hayata geçirileceğine inanıyoruz. Yakın zamanda da olabilir, birkaç ay sonra da olabilir. Sonuçta bu işin takipçisiyiz. Burada bir haksızlık, bir eşitsizlik var. İşin doğrusu, terazide bir adaletsizlik söz konusu. Bunun dengeleneceğine inanıyoruz" dedi.

'HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER VAR'

Yiğiner, korsan taşımacılığın da taksi esnafına zarar verdiğini söyleyerek, "İnsanlar bedel ödeyerek araç alıyor, ticari taksi satın alarak ciddi yatırımlar yapıyor fakat bazıları hiçbir bedel ödemeden, basit bir yazılım ve çağrı sistemiyle bu işi yapıyor. Bunu ileri teknoloji olarak gösterip reklamını yaparak haksız kazanç elde edenler var. Bununla ilgili mücadelemiz devam ediyor. İnşallah bu sorunu sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı