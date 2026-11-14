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Siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli İzmir'de tutuklandı

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İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi.

İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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