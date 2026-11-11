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"KYK bursları ne zaman yatacak?", "İlk KYK bursu toplu mu yatacak?" ve "KYK bursu ne kadar?" soruları öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 2026-2027 KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin merak edilen tüm detaylar.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçlarını 6 Kasım 2026 Cuma günü açıkladı. Ancak 11 Kasım 2026 itibarıyla ilk burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir takvim henüz duyurulmadı. Kesin tarih, Bakanlığın yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

GEÇEN YIL İLK ÖDEME NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2025-2026 eğitim öğretim yılında burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025'te açıklanmış, ilk ödemeler ise 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, bu yıl da ilk ödemelerin Kasım ayının ikinci yarısında yapılması bekleniyor.

İLK KYK BURSU TOPLU MU YATACAK?

İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, öğretim yılının başladığı Ekim ayından itibaren hesaplanıyor. Bu nedenle ilk ödemenin Kasım ayında yapılması halinde öğrencilere Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık tutarın toplu olarak yatırılması bekleniyor. Geçen yıl da ilk kez burs veya kredi alan öğrencilere iki aylık toplu ödeme yapılmıştı.

KYK BURSU AYIN KAÇINDA YATIYOR?

İlk toplu ödemenin ardından burs ve kredi ödemeleri standart aylık takvime dönüyor. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2026 yılında lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödeniyor. Burs ve kredi tutarlarının Ocak 2027'de yapılacak zamla yeniden belirlenmesi bekleniyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yurt içinde öğrenim gören ve burs ya da kredi kazanan öğrencilerin taahhütnamelerini 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylaması gerekiyor. Taahhütname onayını süresi içinde tamamlamayan öğrenciler ödeme alamayabiliyor.

KYK BURSU HANGİ BANKAYA YATIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden çekebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranından sonuçlarını görüntüleyebiliyor.