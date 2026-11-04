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NKÜ'de genç ziraat mühendisi adaylarına hibe ve girişimcilik destekleri tanıtıldı

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NKÜ'de genç ziraat mühendisi adaylarına hibe ve girişimcilik destekleri tanıtıldı
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NKÜ Ziraat Fakültesinde Tarım ve Orman Bakanlığının genç ziraat mühendisi adaylarına yönelik hibe, kredi ve girişimcilik destekleri tanıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan öğrencilere sunum yaptı, ödüller verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesinde Tarım ve Orman Bakanlığının gençlere yönelik hibe ve destek programları tanıtıldı.

NKÜ Biyoteknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda tarım sektörünün ülke ekonomisi açısından önemi ve ziraat mühendislerinin tarımsal üretimdeki rolü ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığının tanıtım filminin ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Bakanlığın teşkilat yapısı, görev ve sorumlulukları, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile Türkiye'nin tarım politikaları ve hedefleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan ise genç ziraat mühendislerine yönelik destek ve teşvik programlarını anlattı. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve gençlerin sektörde daha etkin rol alması amacıyla sağlanan hibe, kredi, proje ve girişimcilik destekleri hakkında sunum yapan Erdoğan, öğrencileri yararlanabilecekleri imkanlar konusunda bilgilendirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümüyle devam etti. Öğrencilerin merak ettikleri konulara ilişkin sorular yanıtlanırken, sorulara doğru cevap veren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Geleceğin ziraat mühendislerinin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı ve tarım sektöründeki destek mekanizmaları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan program, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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