Çarpıcı iddia! Fatih Terim, hesabı Galatasaray formasıyla ödedi

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Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in, akşam yemeği için gittiği şef Fatih Tutak’ın restoranında 83 bin TL’lik hesabı ilginç bir şekilde ödediği öne sürüldü.

İMZALI GALATASARAY FORMALARIYLA HESABI ÖDEDİ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddiaya göre Terim, yemek sonunda gelen hesabı nakit ya da kredi kartıyla ödemek yerine mekanın şefine 3 adet imzalı Galatasaray forması verdi.

Söylentiler, Terim’in restoran çalışanlarıyla birlikte formaları imzalarken çekilen fotoğrafının internette paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Taraflardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, formaların gerçekten hesap karşılığında mı verildiği yoksa sadece yemek sonrası bir hatıra jesti mi olduğu netlik kazanmadı.

Kaynak: Haberler.com