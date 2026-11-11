BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

30 yorum · Sen de yaz

Türkiye'de çok sayıda üst düzey ismin tutuklandığı fon soruşturmasının yankıları sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adı fon krizine ilişkin iddialarla anılan ve görevden ayrılması istenen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Fon soruşturmasının finans sektöründeki üst düzey yöneticilere uzanmasının ardından BDDK da tartışmaların odağına yerleşmişti. Kurum ve başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ortaya atılan iddialar, Kavcıoğlu'nun görevden ayrılması yönündeki çağrıları beraberinde getirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kavcıoğlu, yazılı açıklama yaparak görevinden ayrılma talebini kamuoyuna duyurdu.

"AFFIMI İSTEDİM"

Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KAVCIOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kavcıoğlu, son dönemde fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Kavcıoğlu'nun fon krizi öncesinde iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar TL talep ettiği iddia edilmişti. Ayrıca Kavcıoğlu'na Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sözü verildiği ve bazı bürokrat ve siyasetçilere ait hisselerin korunmaya çalışılıp çalışılmadığı sorulmuştu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, Türk ekonomist, bankacı ve siyasetçidir. 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde bankacılık alanında doktora yaptı.

Meslek hayatında çeşitli bankacılık görevlerinde bulunan Kavcıoğlu, uzun yıllar Halkbank bünyesinde çalıştı ve genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. Bankacılık sektöründeki kariyerinin ardından siyasete atılarak 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Bayburt milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

2015 yılında AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilen Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev aldı. Milletvekilliğinin ardından VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 20 Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atandı ve Haziran 2023'e kadar bu görevi sürdürdü. 9 Haziran 2023'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına getirildi. Akademik çalışmalarını da sürdüren Kavcıoğlu, 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

★ Okurların en beğendiği yorum Tahsin Mehdevi: Bu şekilde istifalarla milleti oyalamayın, HEPTEN HÜKÜMET İSTİFA ETMESİ LAZIM Kİ BİRŞEYLER DÜZELSİN. Tüm yorumlar (30)

İlgili Haberler