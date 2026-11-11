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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti

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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
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Adının fon krizine karışmasının ardından görevden ayrılması yönünde çağrılar yapılan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti. Daha önce Kavcıoğlu'na ilişkin iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar TL talep ettiği ve Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sözü verildiği iddiaları gündeme gelmişti.

  • BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurumun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu.
  • Kavcıoğlu hakkında fon soruşturması kapsamında iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar TL talep ettiği ve Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sözü verildiği iddiaları ortaya atılmıştı.
  • Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te atandığı BDDK Başkanlığı öncesinde 20 Mart 2021-Haziran 2023 arasında TCMB Başkanlığı yapmıştı.

Türkiye'de çok sayıda üst düzey ismin tutuklandığı fon soruşturmasının yankıları sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adı fon krizine ilişkin iddialarla anılan ve görevden ayrılması istenen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini duyurdu.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Fon soruşturmasının finans sektöründeki üst düzey yöneticilere uzanmasının ardından BDDK da tartışmaların odağına yerleşmişti. Kurum ve başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ortaya atılan iddialar, Kavcıoğlu'nun görevden ayrılması yönündeki çağrıları beraberinde getirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kavcıoğlu, yazılı açıklama yaparak görevinden ayrılma talebini kamuoyuna duyurdu.

"AFFIMI İSTEDİM"

Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KAVCIOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kavcıoğlu, son dönemde fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Kavcıoğlu'nun fon krizi öncesinde iş insanı Emre Tezmen'den 20 milyar TL talep ettiği iddia edilmişti. Ayrıca Kavcıoğlu'na Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sözü verildiği ve bazı bürokrat ve siyasetçilere ait hisselerin korunmaya çalışılıp çalışılmadığı sorulmuştu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, Türk ekonomist, bankacı ve siyasetçidir. 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde bankacılık alanında doktora yaptı.

Meslek hayatında çeşitli bankacılık görevlerinde bulunan Kavcıoğlu, uzun yıllar Halkbank bünyesinde çalıştı ve genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. Bankacılık sektöründeki kariyerinin ardından siyasete atılarak 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Bayburt milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

2015 yılında AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilen Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev aldı. Milletvekilliğinin ardından VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 20 Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atandı ve Haziran 2023'e kadar bu görevi sürdürdü. 9 Haziran 2023'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına getirildi. Akademik çalışmalarını da sürdüren Kavcıoğlu, 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Tahsin Mehdevi:Bu şekilde istifalarla milleti oyalamayın, HEPTEN HÜKÜMET İSTİFA ETMESİ LAZIM Kİ BİRŞEYLER DÜZELSİN.
Tüm yorumlar (30)
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Haberler.com
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıTahsin Mehdevi:★ Okurların en beğendiği

Bu şekilde istifalarla milleti oyalamayın, HEPTEN HÜKÜMET İSTİFA ETMESİ LAZIM Kİ BİRŞEYLER DÜZELSİN.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme13
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Devletin kurumları milleti soymuş anlaşılan, birde çıkıp açıklama yapıyorlar yastık altındakilerini sisteme sokmamız lazım diye, niye doymayanları doyurmak için mi, ilk önce mağdurların parasını verin.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

PARALARA BAK PARALARA. O 35 MİLAYAR BİİZM ASGARİ ÜCRET OLAN DEĞİL HA! tam 1 milyon katı. 1 milyon adet asgari ücret ha

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıNürettin Akbaba:

ismi geçen insanlar neden affını istiyor ?

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıHayrettin Kubur:

Bu zamana kadar niye bekledin diye sormazlar mı

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıMustafa Doğan:

savcı sayan bitirdi adamı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0

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