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Kayseri'de siber suç operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı

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Kayseri'de siber suç operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de siber suç operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı
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Kayseri'de faizsiz kredi dolandırıcılığı, çevrimiçi müstehcenlik ve yasadışı bahis suçlarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17'si mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de 'faizsiz kredi dolandırıcılığı', 'çevrimiçi müstehcenlik' ve 'yasadışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'faizsiz kredi dolandırıcılığı', 'çevrimiçi müstehcenlik' ve 'Yasadışı Bahis' suçlarını gerçekleştiren toplamda 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'faizsiz kredi dolandırıcılığı' suçundan 9, 'çevrimiçi müstehcenlik' suçundan 8 ve 'yasadışı bahis' suçundan 9 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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