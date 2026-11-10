Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtladı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2,5 ile 3 yıl içinde 3 milyon gence istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bak, Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Amatör sporlara yapılan desteklere ilişkin bir soru üzerine Bak, "Ben de amatör spor kulüplerinden gelen birisiyim. Amatör spor kulüplerinde yöneticilik yaptım, antrenörlük yaptım. Şu anda amatör spor kulüplerine biz bu yılki bütçemizde 1,5 milyarın üzerinde yardım yaptık. Artı bu ayın sonunda veya ocak ayı başında tekrar yardım yapacağız. Genel rakam 2 milyarın üzerine çıkıyor, önümüzdeki yıl 2,5 milyarı hedefliyoruz." yanıtını verdi.

Amatör spor kulüpleri yöneticilerinin ve antrenörlerinin birer kahraman olduğunu dile getiren Bak, "Onların içinden yetiştim. Amatör spor kulüplerinde hakikaten çocukları toplayıp getirmek, onları maçlara götürmek, antrenman yaptırmak, doğru adam olmasını, düzgün adam olmasını, vatanını seven düzgün insanlar olmasını öğütlemek önemli." dedi.

Bakan Bak, madde bağımlılığıyla mücadelede amatör spor kulüplerinin yerinin yadsınamayacağını anlatarak, şöyle konuştu:

"Mahallede uyuşturucuyla mücadelede en önemli kişilerin başında amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve başkanları, muhtarlar geliyor, böyle birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da örnek vereyim, İstanbul'daki okul sporlarında yaptığımız yatırımlarla okul sporları kulübü sayısını 3 bine çıkardık, 850 bin öğrenci de aktif olarak sporun içerisinde. Biz sporu tabana yaymaya çalışıyoruz."

"3 milyon gencimize istihdam sağlayacağız"

Milli Eğitim Bakanlığıyla sporcu taraması konusunda çalıştıklarını anlatan Bak, şunları kaydetti:

"Yetenek taramasıyla ilgili ciddi yatırımlar, ciddi sonuçlar var. Takip ediyoruz. Daha önce madalya almadığımız branşlarda madalya alıyoruz. Mesela ilk defa modern pentatlonda Avrupa şampiyonu çıkardık. Daha önce ismini duydunuz mu? Cimnastikte aynı şekilde. Okçulukta bakın göreceksiniz önümüzdeki olimpiyatta bu okçular daha fazla madalya alacak. Atıcılar, bakın İlayda Tarhan dünya şampiyonu oldu. Ondan önce Ermenistan'da Avrupa şampiyonu oldu. Yusuf Dikeç şampiyon oldu."

Güreşte de yeni sporcuları yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Bak, "Güreşte jenerasyon değişimi ile karşı karşıyayız. Daha fazla yatırım yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk sporunu yakından takip ettiğini belirten Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sistemle hedefimiz 3 milyon gencimize önümüzdeki 2,5 ile 3 yıl içerisinde istihdam sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında tecrübe kazanıp ülkeye geri dönenler de var"

Gençlerin daha fazla işe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Bak, "Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Şimdi savunma sanayindeki gelişimi, TUSAŞ'taki genç mühendisleri nasıl ihmal ederiz? Yurt dışından geri dönen yazılımcılar var. Biz de şahidiz bunlara. Savunma sanayinde olsun, elektronik sistemlerde olsun gelen mühendislerimiz var. Ben de yurt dışında okudum. Gittim, geldim, benim tanıdığım pek çok mühendis var. Okuyor geri geliyor. Bakın bu ülkede herkes gitmiyor. Çalışmaya giden de dönüyor. Tecrübe kazanıp da geliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin motor üretimi gerçekleştirdiğini dile getiren Bakan Bak, "Biliyorsunuz şu anda motor yapıyoruz. TEI Genel Müdürü Sayın Mahmut Faruk Akşit yanılmıyorsam yurt dışından geldi. Motoru geliştirmek için geldi. Başka yerde çalışıyordu. Yine TOGG'un başına gelen arkadaş da Almanya'da çalışıyordu, o da geldi. Geri ülkesine hizmet etmek için gelen pek çok mühendis var. Gençler var, yatırımcılar var. İnşallah çok daha iyi olacağına inanıyoruz." dedi.

"650 bin öğrenciye burs, 850 bin öğrenciye kredi veriyoruz"

Öğrencilerin 2027 yılı mevcut burs ve kredi miktarının artırılacağını dile getiren Bak, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz yaklaşık 650 bin öğrenciye karşılıksız burs veriyoruz, geriye kalan yaklaşık 850 bin öğrenciye de kredi veriyoruz. Hepiniz biliyorsunuz 2022 yılında bütün öğrenci borçları silindi, yaklaşık 22 milyar liralık borç silindi. Bu krediler hepimiz biliyorsunuz, öğrenci okul süresi boyunca alıyor, bitirdikten sonra işe girene kadar 2 yıl boyunca hiçbir şey ödemiyor, işe girene kadar işe başladığı zaman tahsil edilmeye başlanıyor. Eğer işe girmemişse, gerekçelendiriyorsunuz, devlet sizden bunu talep etmiyor."

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi kabul edildi.

(Bitti)

Kaynak: AA