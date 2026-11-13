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Avukat Göçtürk, eşten habersiz kredinin koşullu boşanma sebebi olabildiğini söyledi

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Avukat Göçtürk, eşten habersiz kredinin koşullu boşanma sebebi olabildiğini söyledi Haber Videosunu İzle
Avukat Göçtürk, eşten habersiz kredinin koşullu boşanma sebebi olabildiğini söyledi
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Diyarbakır'da avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz kredi çekmenin her durumda boşanma sebebi olmadığını söyledi. Göçtürk'e göre borç aileyi ekonomik olarak sarsar veya güveni yok ederse boşanmaya dayanak olabiliyor; aileyi sarsmayan zorunlu harcamalarda dava reddedilebiliyor.

Eşten habersiz kredi çekilmesi, aile ekonomisini sarsması ve evlilikte güveni zedelemesi halinde boşanma nedeni sayılabiliyor.

Diyarbakır'da avukat Elif Göçtürk, eşten habersiz kredi çekmek ve sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konunun her durumda boşanma sebebi sayılmadığını kaydeden Göçtürk, fakat birtakım şartların olduğunu söyledi. Göçtürk, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir. Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması hallerinde mahkemeler, bu durumu güven sarsıcı ağır kusur sayarak boşanma kararı verebilmektedir. Buna karşılık çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi evlilik birliğinin ortak ve zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilmesi, borcun ailenin mali dengesini ve yaşam standartlarını sarsacak boyutta olmaması ya da krediden haberdar olan diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayarak ortak hayatı sürdürmesi hallerinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Bir diğer husus da iznin veya bilginin bulunmadığının davacı tarafça somut delillerle ispatlanamamasıdır" dedi.

İstisnai durumlarında olduğunu belirten Göçtürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Eşlerden biri gidip taşınmaz, araba veya başka bir şey alıyorsa ve diğer eş bunu başka bir yerden öğreniyorsa, boşanma davası hakimin önüne geldiğinde hakim, diğer delillerle birlikte boşanma kararı verilip verilemeyeceğini değerlendirir. Aile birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelmesi durumunda boşanma kararı verilebilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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