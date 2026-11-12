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OSB şirketlerine yeşil dönüşüm kredi paketi Ziraat Bankası ve KGF ile imzalandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB şirketlerine özel yeşil dönüşüm destek paketinin Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle imzalandığını açıkladı. Paket, OSB'lerdeki işletmelerin yeşil yatırımlar için finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lerdeki Şirketlere Özel Yeşil Dönüşüm Destek Paketiyle, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımları için finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve yatırım kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kacır, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "OSB'lerdeki Şirketlere Özel Yeşil Dönüşüm Destek Paketi Tanıtım ve İmza Töreni"ne katıldı.

COP31 çerçevesinde stantlarda incelemelerde bulunan Kacır, tören öncesi yaptığı konuşmada Türkiye olarak organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu paylaştıklarını söyledi.

Organizasyonda sanayinin yeşil dönüşümü, döngüsel ekonomi, sıfır atık yaklaşımlarının sanayide yaygınlaşması ve emisyon düzeylerinin özellikle öncelikli sektörlerde hızla hedef seviyelere doğru çekilebilmesi başlıklarının öne çıktığını belirten Kacır, Bakanlık olarak bu yolculukta sanayicinin üzerindeki yükleri hafifletebilmek, dönüşümün finansmanını mümkün olduğunca uygun koşullarda sağlayabilmelerine katkı sunabilmek ve uluslararası finansman kaynaklarının Türk sanayisinin yeşil dönüşümünü kolaylaştırıcı nitelikte ülkeye yönelmesini mümkün kılacak adımlar atabilmek için çabaladıklarını anlattı.

Kacır, gün içinde "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu Resmi Lansman Etkinliği ve Ortaklık Katılım Töreni"nin de gerçekleştirdiklerine değinerek, "Avrupa Kalkınma ve Yeniden İmar Bankası, Dünya Bankası Grubu, İslam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa Birliği'nin de katılımıyla, inşallah 2030 yılına dek 5 milyar avronun üzerinde bir uluslararası finansmanı Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine Türk sanayisine kazandırmak için çok önemli bir adım atmış olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin projelerine yönelik atılan finansal adımlar

Bu süreçte, Türk finans kuruluşlarının çok önemli rolü ve katkısı olacağına inandıklarını dile getiren Kacır, son dönemde sanayiyi destekleyecek adımları Türkiye'ye değer katan bankalarla el ele, sırt sırta vererek attıklarını ve şimdiye kadar atılan adımlarda da önemli bir kazanım elde ettiklerini dile getirdi.

Kacır, bugüne kadar uluslararası finans mekanizmalarından Türkiye'nin projelerine yönelik atılan finansal adımlara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası işbirliği ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni yürüttük. KOSGEB desteği ile 1987 KOBİ'nin çatılarına 540 megavatlık güneş enerjisi kurulumunu gerçekleştirdik. TÜBİTAK ile 1200 firmamızın Yeşil Dönüşüm Yol Haritasını hazırlamasını sağladık, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde 250 milyon avro bütçe ile 42 yeşil dönüşüm yatırımını organize sanayi bölgelerimizde hayata geçiriyoruz. İslam Kalkınma Bankası'yla da 250 milyon dolarlık Sürdürülebilir Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nin finansman anlaşmasını gerçekleştirdik. İklim Yatırımı Fonu'yla da 250 milyon dolarlık düşük maliyetli finansmanı ülkemiz sanayisine kazandırdık."

OSB'lere yönelik yeşil kredi paketi

Kacır, bugün atılacak imzalarla özellikle Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu'nun güç birliğiyle hayata geçecek finansman paketiyle, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımları için finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve yatırım kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Burada hem organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler hem de organize sanayi bölgelerinin tüzel kişilikleri, işletme sermayesi ihtiyaçlarını bu hedefler doğrultusunda karşılama imkanı edinecekler. Kredi Garanti Fonu'nun sağlayacağı kefalet desteği, inanıyorum ki işletmelerimizin yatırım kabiliyetlerini artıracak." diye konuştu.

Kacır, sürece katkı sunan, şimdiye kadar hayata geçirilen kapasite geliştirme, rekabetçilik, refinansman, kefalet ve imalat sanayi finansman desteği programları başta olmak üzere, sanayinin yatırım, üretim ve rekabet gücünü artırmaya yönelik pek çok mekanizmayı Bakanlıkla birlikte hayata geçiren Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonuna teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, OSB'lerdeki şirketlere özel yeşil kredi paketi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu arasında imzalandı.

Kaynak: AA
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