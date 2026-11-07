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Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde

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Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlunun bir haftada 9 milyon dolardan fazla para harcamasıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya atıldı. Lüks otomobiller ve pahalı alışverişler için yapılan harcamaları fark eden Portekizli yıldızın, oğlunun kredi kartını dondurarak hesaplarına erişimini engellediği iddia edildi.

  • Cristiano Ronaldo'nun oğluna kullanması için verdiği kredi kartında 1,8 milyon dolarlık bir işlem tespit edildi.
  • Ronaldo'nun oğlunun bir hafta içinde süper otomobiller ve lüks alışverişler için toplam 9 milyon dolardan fazla harcama yaptığı belirtildi.
  • Ronaldo'nun yüksek tutarlı işlemlerin ardından oğlunun kredi kartını dondurduğu ve hesaplarına erişimini engellediği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo, bu kez futbol sahalarındaki başarılarıyla değil, oğlunun yaptığı öne sürülen milyonlarca dolarlık harcamalarla dikkat çekti. Portekizli yıldızın oğluna kullanması için verdiği kredi kartındaki işlemleri kontrol ettiği ve karşılaştığı rakamların ardından harcamaları durdurmak için harekete geçtiği aktarıldı.

1,8 MİLYON DOLARLIK İŞLEM DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ünlü futbolcu, oğlunun çalışma konusunda yeterince istekli olmadığını düşünmesine rağmen kredi kartını kullanmasına izin verdi. Ancak hesap hareketlerini kontrol ettiği sırada karşısına çıkan 1,8 milyon dolarlık işlem, diğer harcamaları da incelemesine neden oldu.

BİR HAFTADA 9 MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCAMA

Kredi kartındaki diğer işlemlerin incelenmesiyle harcamaların boyutu daha da büyüdü. Ronaldo'nun oğlunun yalnızca bir hafta içerisinde süper otomobiller ve çeşitli lüks alışverişler için toplam 9 milyon dolardan fazla para harcadığı belirtildi. Bu rakamın ardından Portekizli yıldız duruma müdahale etti.

KREDİ KARTINI DONDURDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ronaldo'nun yüksek tutarlı işlemleri fark etmesinin ardından ekibiyle iletişime geçerek oğlunun kullandığı kredi kartını dondurduğu ve kendisine ait hesaplara erişimini tamamen engellediği iddia edildi.

Barış Polat
Barış Polat
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