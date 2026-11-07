Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde

Cristiano Ronaldo, bu kez futbol sahalarındaki başarılarıyla değil, oğlunun yaptığı öne sürülen milyonlarca dolarlık harcamalarla dikkat çekti. Portekizli yıldızın oğluna kullanması için verdiği kredi kartındaki işlemleri kontrol ettiği ve karşılaştığı rakamların ardından harcamaları durdurmak için harekete geçtiği aktarıldı.

1,8 MİLYON DOLARLIK İŞLEM DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ünlü futbolcu, oğlunun çalışma konusunda yeterince istekli olmadığını düşünmesine rağmen kredi kartını kullanmasına izin verdi. Ancak hesap hareketlerini kontrol ettiği sırada karşısına çıkan 1,8 milyon dolarlık işlem, diğer harcamaları da incelemesine neden oldu.