Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kredi başvurularında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten görülebilecek
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Raporu'nda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, kredi başvurularını banka şubesinden mi, mobil uygulamadan mı yoksa internet bankacılığından mı yaptıklarını rapor üzerinden görebilecek. Ticari işletmeler ve tüzel kişilere yönelik kredi bilgileri de genişletilirken, güncellenen rapora e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

  • Risk Merkezi Raporu'na, bireysel müşterilerin kredi başvurularını banka şubesi, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden hangi kanaldan yaptığı bilgisi eklendi.
  • Gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kişilerin kredi bilgileri için "Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri" başlıklı yeni bölüm oluşturuldu; bu bölümde kredinin bulunduğu bankanın adı ve eksik belgeye ilişkin dönem bilgisi yer alıyor.
  • Güncellenen rapora riskmerkezi.org internet sitesi, e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Bankalardaki kredi ve finansal yükümlülüklere ilişkin bilgilerin yer aldığı Risk Merkezi Raporu'nun kapsamı genişletildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan güncellemeyle bireysel ve ticari müşterilerin erişebileceği bilgilere yeni ayrıntılar eklendi.

KREDİ BAŞVURUSUNUN NEREDEN YAPILDIĞI GÖRÜLECEK

Yeni uygulamayla bireysel müşteriler, kredi başvurularını hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiklerini öğrenebilecek.

Başvurunun banka şubesinden, mobil bankacılık uygulamasından veya internet bankacılığı üzerinden yapıldığı bilgisi Risk Merkezi Raporu'nda yer alacak.

TİCARİ KREDİLERE İLİŞKİN YENİ BİLGİLER EKLENDİ

Güncelleme kapsamında gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kişilerin kredi bilgilerine yönelik yeni bir bölüm de oluşturuldu.

Rapora, "Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri" başlığı eklendi.

Bu bölümde ilgili kredinin bulunduğu bankanın adı ve eksik belgeye ilişkin dönem bilgisi görüntülenebilecek.

RİSK MERKEZİ RAPORU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar ve ilgili işletmeler, güncellenen Risk Merkezi Raporu'na Türkiye Bankalar Birliği'nin riskmerkezi.org internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Rapora ayrıca e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması aracılığıyla da erişilebilecek.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha34

TSK harekete geçti! Kılıçlı yemin eden teğmenlere bir darbe daha
Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı32

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı11

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

Şafak Sezer anlattı! Diva'nın makyajı 10 saat sürdü, makyöz kaçtı
Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi22

İşte 16 kişinin can verdiği facianın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Pakistan'da mide bulandıran görüntü! Yemeğin piştiği yağa bakın24

Maalesef yapay zeka değil!
Araç sahipleri dikkat: 350 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

Araç sahipleri dikkat! 350 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın
Hayvan çiftliği alevlere teslim oldu! Sahipleri, ölüm haberiyle yıkıldı

Hepsi ağır travma yaşadı! Sahipleri de aldıkları haberle yıkıldı