Türk Eximbank COP31'de IBRD, KfW ve AIIB ile 4 farklı kredi anlaşması imzaladı

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Türk Eximbank, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çok taraflı kalkınma bankaları ile kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank söz konusu kredi anlaşmalarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Buna göre, banka, Dünya Bankası (IBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile 4 farklı kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, IBRD ile 209,2 milyon avroluk, KfW ile 250 milyon avroluk, AIIB ile 200 milyon dolar ve 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Kaynak: AA