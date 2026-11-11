NKÜ ile Halkbank arasında öğrencilerin maaş ödemelerine dair protokol ele alındı

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Halkbank arasında, öğrencilerin bankacılık hizmetlerinden yararlanması ve İŞKUR programları kapsamındaki maaş ödemelerine ilişkin işbirliği protokolü değerlendirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Halkbank Trakya Bölge Koordinatörü Mehmet Metin ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Genel Sekreter Gökhan Saygı, Genel Sekreter Yardımcıları İlhan Koçer ve Hakan Cömertler ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nurcan Yavaş da katıldı.

Üniversite ile Halkbank arasında İŞKUR programları kapsamında öğrencilerin maaş ödemeleri, Paraf Genç kredi kartı tahsisi ve ParafPara kazanım esaslarını içeren işbirliği protokolü ele alındı.

Bir yıl süreyle geçerli olması planlanan protokol kapsamında, öğrenciler adına bankada vadesiz mevduat hesapları açılması, İŞKUR programları kapsamındaki ödemelerin bu hesaplar üzerinden yapılması ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda öğrencilere Paraf Genç kredi kartı tahsis edilmesi öngörülüyor.

Üniversite ile İŞKUR arasında yürütülen İŞKUR Gençlik Programı da değerlendirildi.

Programla öğrencilerin kampüs altyapısı ve bakım çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik ve idari çalışmalar, toplumsal hizmetler, öğrenci gelişimi, dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik alanlarında desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA