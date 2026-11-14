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MARKA, KOBİ'lere 8 milyon TL'ye kadar faizsiz tarım kredisi verecek

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MARKA, KOBİ'lere 8 milyon TL'ye kadar faizsiz tarım kredisi verecek
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MARKA’nın 140 milyon TL bütçeli programında TR42 Bölgesi’ndeki KOBİ’lere proje başına 1-8 milyon TL faizsiz kredi verilecek. İlk 6 ayı geri ödemesiz kredinin vadesi 24 ay; başvurular 15 Aralık 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen 140 milyon TL bütçeli Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında, işletmelere 8 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle "2026 Yılı Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve oda üyeleri katıldı. Programda, TR42 Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmelere yönelik desteklerin kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri anlatıldı.

İlk 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı

Toplam 140 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında, işletmelere proje başına 1 milyon TL ile 8 milyon TL arasında faizsiz kredi desteği sağlanabileceği belirtildi. Kredilerin ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 24 ay vadeyle kullandırılacağı aktarıldı. Destek programının dijital tarım teknolojilerinin yanı sıra yenilikçi tarım makineleri, akıllı tarım ekipmanları, katma değerli tarımsal girdiler, tohum ve fide teknolojileri, yeşil dönüşüm uygulamaları, kontrollü üretim sistemleri, işleme, depolama ve soğuk zincir teknolojilerini kapsadığı ifade edildi.

Başvurular 15 Aralık'ta sona erecek

Toplantıda konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, işletmelerin destek ve teşviklerden yararlanmasının önemine değindi. Aslantaş, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretim kapasitelerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı toplantıda, destek programına çevrimiçi başvuruların 15 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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