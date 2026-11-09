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İçişleri Bakanlığı 23 il merkezli siber operasyonda 521 gözaltı yapıldığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı 23 il merkezli siber operasyonda 521 gözaltı yapıldığını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 23 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 521 kişinin gözaltına alındığını, 367'sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda 2 milyon 448 bin 535 TL nakit para ile silah, uyuşturucu ve dijital materyale el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 23 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 521 kişinin gözaltına alındığını, 367'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde siber suçlara yönelik 23 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; 2 milyon 448 bin 535 TL nakit para, çok sayıda silah ve fişek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile dijital materyale el konuldu. Çalışmalar kapsamında yakalanan 521 şüpheliden 367'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden satılık araç, düşük faizli kredi, araç kiralama ve kapora bedeli gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

1312 URL ADRESİNE ERİŞİMİN ENGELLEMESİ KARARI

Ayrıca yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde; asayiş ve siber suçlar kapsamında bin 140, terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve diğer) yönelik ise 594 hesap ve şahıs belirlendi. Sosyal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 3 bin 572 hesap ve şahıs tespit edildi. 1312 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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