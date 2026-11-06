KYK BURS SONUÇLARI EKRANI 2026 SON DAKİKA! KYK burs ve kredi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ilan edilen sonuçların ardından üniversite öğrencileri, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Başvuru sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulama ekranına ulaşabilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç sorgulama hizmeti üzerinden öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi başvurularının değerlendirme sonucuna ulaşabiliyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetini kullanarak başvuru durumlarını görüntüleyebilecek.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sonuçları öğrenmek için şu adımlar izleniyor:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.

Arama bölümüne "Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmeti açılır.

Başvuru sonucu ekranda görüntülenir.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için taahhütname onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Onay işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

18 yaş ve üzerindeki öğrenciler taahhütnamelerini kendi e-Devlet hesaplarından onaylayabiliyor. 18 yaşından küçük öğrencilerde ise öncelikle anne veya babanın e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı verilmesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütname işlemini tamamlaması gerekiyor.

Taahhütname onayını belirtilen süre içinde tamamlamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ayrıca kefaletname işlemi gerekiyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödeme takvimi, taahhütname onay sürecinin ardından netleşecek. GSB'nin genel bilgilendirmesine göre ilk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor.

Burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.

KYK BURS MU KREDİ Mİ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine hangi desteğin tahsis edildiğini e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç ekranında yer alan bilgilendirmede öğrencinin burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazandığı açıkça belirtiliyor.