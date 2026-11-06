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Kayseri'de dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

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Kayseri'de siber suçlarla mücadele ekipleri, kredi dolandırıcılığı, çevrimiçi müstehcenlik ve yasadışı bahis suçlarına yönelik ayrı ayrı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda "kredi dolandırıcılığı", "müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "faizsiz kredi dolandırıcılığı", "çevrimiçi müstehcenlik" ve "yasadışı bahis" suçlarıyla ilgili ayrı ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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