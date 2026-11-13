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Fatih Terim 83 bin TL'lik hesabı böyle kapattı! Herkes şaşkın

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Fatih Terim 83 bin TL'lik hesabı böyle kapattı! Herkes şaşkın
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Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, bir restoranda gelen 83 bin TL'lik hesabı ödeme yöntemiyle dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın, nakit veya kredi kartı yerine 3 adet imzalı Galatasaray forması vererek hesabı ödediği öne sürüldü.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, bu kez saha dışındaki bir olayla dikkat çekti. Ünlü bir restoranda akşam yemeği yiyen deneyimli teknik adamın önüne gecenin sonunda 83 bin TL'lik hesap geldiği belirtildi. Terim'in söz konusu hesabı nakit veya kredi kartıyla ödemek yerine farklı bir yöntem tercih ettiği aktarıldı.

3 İMZALI GALATASARAY FORMASI VERDİ

İddiaya göre Fatih Terim, 83 bin TL'lik restoran hesabına karşılık mekan sahibi şefe 3 adet imzalı Galatasaray forması takdim etti. Paylaşılan fotoğrafta Terim'in restoran çalışanlarının yanında Galatasaray formalarını imzaladığı görülüyor. 

Kaynak: Haberler.com
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