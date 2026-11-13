Fatih Terim 83 bin TL'lik hesabı böyle kapattı! Herkes şaşkın

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Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, bu kez saha dışındaki bir olayla dikkat çekti. Ünlü bir restoranda akşam yemeği yiyen deneyimli teknik adamın önüne gecenin sonunda 83 bin TL'lik hesap geldiği belirtildi. Terim'in söz konusu hesabı nakit veya kredi kartıyla ödemek yerine farklı bir yöntem tercih ettiği aktarıldı.