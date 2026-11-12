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Babuşcu, Merkez Bankası'nın kredi sınırlarını artırmasını seçime dönük hamle saydı

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Babuşcu, Merkez Bankası'nın kredi sınırlarını artırmasını seçime dönük hamle saydı
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Merkez Bankası, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırını yüzde 3'ten yüzde 3,5'e, KOBİ kredilerinde yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkardı. Babuşcu, parasal genişlemeyi seçime dönük hamle olarak değerlendirip bollaşan paranın faizi düşüreceğini belirtti.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın, "para musluk"larını açarak, ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırları artırmasını, "Seçim yakındır. İktidar, her seçim öncesinde bu yönde adım attı. Parayı bollaştırdı" şeklinde değerlendirdi. Babuşcu, bollaşan malın fiyatının düşeceğini belirterek, "Diyelim ki bir pazara 10 ton portakal yerine 50 ton portakal getirdiniz. Portakalın fiyatı, hızla düşer. Merkez Bankası'nın genişlemeci adımıyla piyasada bollaşan paranın da fiyatı düşer. Paranın fiyatı, faiz oranıdır. Faiz düşer. Bu, seçime dönük bir hamledir" dedi.

Merkez Bankası, kredi piyasasına yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre, Merkez Bankası, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin 8 haftalık büyüme sınırını yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltirken, KOBİ kredilerindeki sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkardı.

"PARASAL GENİŞLEMEYE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ANKA Haber Ajansı'na bu kararı değerlendirdi. Babuşcu, Merkez Bankası'nın, parasal genişlemeye yönelik önemli bir adım attığını belirterek, "Seçim çok yakın" diye konuştu.

Babuşcu, Merkez Bankası'nın kararıyla piyasada paranın bollaşacağını belirterek, "Banka, kredileri genişletiyor. Böylece, krediye ya da paraya daha kolay erişim sağlanıyor. Bu seçime dönük bir adımdır. Dünyada iktidarlar, gevşek para politikası uygulayarak, para bolluğu yaratarak seçimi kazanmaya çalışırlar. Bu nedenle de şimdi kredileri genişletiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"BU, SEÇİME DÖNÜK BİR HAMLE"

Ekonomide temel bir kural olduğunu, bollaşan malın fiyatının düşeceğini kaydeden Babuşçu, "Diyelim ki bir pazara 10 ton portakal yerine 50 ton portakal getirdiniz. Portakalın fiyatı, hızla düşer. Merkez Bankası'nın genişlemeci adımıyla piyasada bollaşan paranın da fiyatı düşer. Paranın fiyatı, faiz oranıdır. Faiz düşer. Bu, seçime dönük bir hamledir" dedi.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, iktidarın bu yöntemi daha önceki seçimlerde de uyguladığını anımsatarak, "Parasal genişleme, iktidarın seçim öncesi tercih ettiği bir yöntem. Bu oy davranışlarını etkiler mi? Mutlaka etkiler ve belli ölçüde oya yansır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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