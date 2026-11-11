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Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi

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Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
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Merkez Bankası, ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde uygulanan büyüme sınırlarını artırdı. Yeni düzenlemeyle ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3,5'e, KOBİ kredilerinde yüzde 5,5'e, diğer ticari kredilerde ise yüzde 2,5'e yükseltildi. Bankaların uzun vadeli yükümlülüklerine ilişkin zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gidildi.

  • TCMB, Türk lirası cinsinden tüketici ve ticari kredilerin sekiz haftalık büyüme sınırlarını 0,5'er puan artırdı.
  • İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.
  • KOBİ kredilerinde sınır yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletme kredilerinde yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların kredi kullandırımlarına yönelik makroihtiyati tedbirlerde yeni bir düzenleme yaptı. 11 Kasım 2026 tarihli duyuruyla Türk lirası cinsinden tüketici ve ticari kredilerin sekiz haftalık büyüme sınırları 0,5'er puan artırıldı.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE YENİ SINIR YÜZDE 3,5

Merkez Bankasının 2026-49 sayılı basın duyurusuna göre, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olarak uygulanan sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Aynı artış taşıt kredileri için de geçerli olacak. Böylece bankalara, söz konusu kredi türlerinde önceki döneme göre daha fazla kredi büyümesi imkanı tanındı.

TİCARİ KREDİLERDE DE ARTIŞA GİDİLDİ

Düzenleme yalnızca bireysel kredilerle sınırlı kalmadı. İşletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerinde de büyüme sınırları yeniden belirlendi.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) verilen kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi.

KOBİ kapsamı dışında kalan işletmelerin kullandığı Türk lirası kredilerinde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2,5'e çıkarıldı.

ZORUNLU KARŞILIKLARA TL CİNSİNDEN ÖDEME YAPILACAK

TCMB, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra bankalar ve finansman şirketlerinin zorunlu karşılıklarına yönelik yeni bir karar da aldı.

Buna göre, bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükler için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılacak.

Merkez Bankası, düzenlemelerin makrofinansal istikrarın korunması ve para politikasının finansal sisteme aktarımının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
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