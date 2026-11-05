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Kilis'te köy köy gezen ekipler gençlere 268 çifte verilen faizsiz krediyi anlatıyor

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Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, köy ve mezraları ziyaret ederek evlenecek gençlere faizsiz kredi, eğitim ve danışmanlık desteğini anlatıyor. İl Müdürü Çetin Tutaş, 268 çifte faizsiz kredi sağlandığını ve çiftlerin 46 çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi.

Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaşayan gençlerin evlilik öncesi devlet desteklerinden yararlanabilmesi için köy köy gezerek bilgilendirme çalışması yürütüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amacıyla 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi.

2025'te Aile Yılı dolayısıyla tüm illere yaygınlaştırılan proje kapsamında Kilis'te de gençlerin desteklerden haberdar olması için çalışma başlatıldı.

Gençlere ve ailelerine bilgi veriliyor

Halk arasında "kırmızı yelekliler" olarak bilinen sosyal hizmet çalışanlarından oluşan ekipler, köy ve mezraları ziyaret ederek evlenecek gençlere ve ailelerine faizsiz kredi, eğitim, danışmanlık ve indirim imkanlarını anlatıyor.

Ev ziyaretlerinin yanı sıra köy meydanlarında stant kuran ekipler, afiş ve broşürlerle de projenin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyor.

Ekiplerin duraklarından biri de Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü oldu. Köy meydanına evlilik desteğine ilişkin afişler asan görevliler, evleri ziyaret ederek gençlere sunulan imkanlar hakkında bilgi verdi.

"İlimizde 268 çiftimize faizsiz kredi desteği sağlandı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin ilan edilmesiyle birlikte ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürütmeye başladığını söyledi.

Projenin yalnızca kent merkezlerinde değil, en ücra yerleşim yerlerindeki gençlere de ulaştırılmasını amaçladıklarını belirten Tutaş, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar ilimizde 268 çiftimize faizsiz kredi desteği sağlandı. Çiftlerimizin 46 çocuğu dünyaya geldi. Proje kapsamında gençlerimize 200 bin ve 250 bin TL tutarında, iki yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi desteği sağlanırken, evlilik öncesi ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır. Bizler de Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak köy köy, mahalle mahalle dolaşıyor, gençlerimize ve ailelerimize bu hizmet modelimizi anlatıyor, başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

Saha çalışmalarında yer alan kurum personellerinden Nurgül Öztürk ise proje kapsamında gençlere faizsiz kredi desteğinin yanı sıra eğitim, danışmanlık ve indirim kampanyalarından yararlanma imkanı sunulduğunu söyledi.

Projenin genç çiftlerin yuva kurarken yaşadığı ekonomik yükü hafifletmeyi amaçladığını belirten Öztürk, her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin, 26-29 yaş aralığında ise 200 bin lira faizsiz kredi desteği sağlandığını ifade etti.

Kredinin 24 ay geri ödemesiz ve toplam 48 ay vadeli olduğunu aktaran Öztürk, başvurularda çiftlerin son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerektiğini kaydetti.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığını belirten Öztürk, şartları taşıyan gençleri projeden yararlanmaya davet etti.

Hasancalı köyü sakinlerinden Mikail Duman da sosyal hizmet ekiplerinin köylerine gelerek vatandaşları bilgilendirmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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