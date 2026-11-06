2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde ödeme tarihleri yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvuru sonuçlarının belli olduğunu duyururken ilk kez ödeme alacak öğrenciler, KYK burslarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK ne zaman yatacak 2026? KYK burs ilk ödeme ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? (TC numarasına göre) Detaylar...

KYK NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ödeme takvimine odaklandı. İlk defa burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayı da dahil olmak üzere normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor.

Bu kapsamda ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri, ekim ayını da kapsayacak şekilde hesaplanıyor. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ödemenin hangi tarihte hesaplara yatırılacağına ilişkin kesin bir gün bilgisi, paylaşılan bilgiler arasında yer almıyor.

KYK BURS İLK ÖDEME NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. Düzenli ödeme takviminde burs ve krediler ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor.

KYK BURSU ÖDEMELERİ T.C. KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE Mİ YATIRILIYOR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. Aylık ödeme süreci ayın 6'sında başlıyor ve 10'uncu gününe kadar devam ediyor.

Bu nedenle öğrencilerin ödeme tarihleri, T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre farklılık gösteriyor. Burs ve kredi ödemeleri her ay belirtilen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılıyor.

İLK DEFA KYK BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERE EKİM AYI ÖDEMESİ DE YAPILACAK MI?

İlk defa burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayının ödemesi de yapılıyor. Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ekim ayını da kapsıyor.