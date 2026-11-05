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Trump Media'dan dev Bitcoin transferi

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Trump Media'dan dev Bitcoin transferi
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Trump ailesinin medya şirketi Trump Media, kredi teminatı olarak tuttuğu yaklaşık 343 milyon dolarlık Bitcoin'i bir kripto borsasına taşıdı. Transfer, şirketin milyar dolarlık borç ödemesi için kritik tarihe haftalar kala geldi.

Trump Media & Technology Group'a bağlı cüzdanlar, toplam 4 bin 259 Bitcoin'i bir kripto borsasına gönderdi. Arkham verilerine göre transfer 2 bin 140 ve 2 bin 119 Bitcoin'lik iki işlemle yapıldı.

Bitcoin'ler, Arkham'ın "2028 vadeli dönüştürülebilir tahvil teminatı" olarak etiketlediği cüzdanlardan çıktı. Şirket transferle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Satış yapıldığı da doğrulanmış değil.

TEMİNATTAKİ BİTCOİNLER HAREKETLENDİ

Trump Media'nın SEC'e sunduğu haziran sonu tarihli bildirime göre şirket, dönüştürülebilir tahviller karşılığında 4 bin 260 Bitcoin'i teminat olarak göstermişti. Transfer edilen miktar bu bakiyenin yalnızca 1,38 Bitcoin altında kalıyor. Şirketin 31 Temmuz itibarıyla teminattakiler dahil yaklaşık 14 bin 139 Bitcoin'i bulunuyordu.

Trump Media daha önce de aynı borsaya Bitcoin göndermişti. Şirket, mayısta 2 bin 650 ve ağustos başında 2 bin 628 Bitcoin'lik transferlerin ardından satış yapmadığını, hareketlerin işlem stratejisi ve saklama yönetimi kapsamında olduğunu açıklamıştı. Söz konusu borsa, şirketin Bitcoin saklama ortaklarından biri.

30 KASIM'DA 1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ VADESİ

Transfer, şirketin kritik bir borç tarihine haftalar kala geldi. Mayıs 2025'te çıkarılan 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvillerin sahipleri, 30 Kasım'da şirketten nakit geri ödeme talep edebilecek. Tüm tahvil sahiplerinin bu hakkı kullanması halinde şirketin yaklaşık 1 milyar dolar ve faiz ödemesi gerekebilir.

Trump Media, 2 Kasım'da SEC'e sunduğu bildirimde mevcut nakdinin ve finansman imkânlarının yetmeyebileceği uyarısında bulundu. Şirket, yeniden finansman, ek borçlanma ve hisse satışı gibi seçeneklerin yetersiz kalması halinde Bitcoin veya diğer dijital varlıklarını satmak zorunda kalabileceğini belirtti. 

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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