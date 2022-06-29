Kozan Haberleri - Kozan Haber - Haberler

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Kozan Haberleri

Kozan haber, Kozan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Seyir halindeki araç kurşunlandı

Seyir halindeki araç kurşunlandı

Kozan - Dün 22:50
Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kozan - Dün 12:56
Sürpriz Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler

Sürpriz Aşk İddiası! Yakayı Ele Verdiler

Kozan - Dün 11:22
Adana'da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

Kozan - Dün 10:30
Belediye Başkanı Özgan, Kozan'ın il hakkının geri verilmesini istedi

Belediye Başkanı Özgan, Kozan'ın il hakkının geri verilmesini istedi

Kozan - 28.06.2022
Sosyal medyadan çağrı yapınca çalınan 6 arı kovanı geri getirildi

Sosyal medyadan çağrı yapınca çalınan 6 arı kovanı geri getirildi

Kozan - 27.06.2022
Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye

Çağdaş Bodrum'a şampiyon takviye

Kozan - 26.06.2022
Son dakika... Karatay Belediyesi yeni yaptığı parklara şehitlerin ismini verdi

Son dakika... Karatay Belediyesi yeni yaptığı parklara şehitlerin ismini verdi

Kozan - 26.06.2022
10 yıl önce küle dönen kızılçam alanı yeniden ormana dönüştü

10 yıl önce küle dönen kızılçam alanı yeniden ormana dönüştü

Kozan - 25.06.2022
Son dakika haberleri... Adana'da tohumlardan çıkan çam filizleri yangının izlerini silmeye başladı

Son dakika haberleri... Adana'da tohumlardan çıkan çam filizleri yangının izlerini silmeye başladı

Kozan - 24.06.2022
Orakla biçiyor, patozla harman çekiyorlar

Orakla biçiyor, patozla harman çekiyorlar

Kozan - 23.06.2022
Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı

Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı

Kozan - 22.06.2022
Son dakika haberi! Polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

Son dakika haberi! Polis, maskeli şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı

Kozan - 22.06.2022
Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı

Eski gelinini öldüren zanlı tutuklandı

Kozan - 20.06.2022

Hırsızlık zanlısını tüfekle yaraladıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı
Kayıp oğlunu defneden annenin feryatları yürekleri dağladı

Kayıp oğlunu defneden annenin feryatları yürekleri dağladı

Kozan - 20.06.2022
Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2)

Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2)

Kozan - 20.06.2022
Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi

Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi

Kozan - 20.06.2022
Bu acının tarifi yok! Kayıp oğlunu defneden annenin feryatları yürekleri dağladı

Bu acının tarifi yok! Kayıp oğlunu defneden annenin feryatları yürekleri dağladı

Kozan - 20.06.2022
Adana'da eski kayınbabasının av tüfeğiyle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Adana'da eski kayınbabasının av tüfeğiyle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Kozan - 20.06.2022
Son Dakika | Adana'da ağaçtan düştüğü tahmin edilen kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Adana'da ağaçtan düştüğü tahmin edilen kişi hayatını kaybetti

Kozan - 20.06.2022
Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kozan - 20.06.2022
Son dakika haberi! Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Son dakika haberi! Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

Kozan - 20.06.2022
Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)

Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)

Kozan - 19.06.2022
Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

Kozan - 19.06.2022
Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı

Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı

Kozan - 19.06.2022
Bir sene arayla aynı kaderi paylaştılar! Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

Bir sene arayla aynı kaderi paylaştılar! Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

Kozan - 19.06.2022
Petkimspor'da yerliler tamam

Petkimspor'da yerliler tamam

Kozan - 19.06.2022
Ömer Fethi Gürer: Kamuoyuna Yansıyan Hırsızlık Vakaları, Ekonomik Buhranın Yansımasıdır

Ömer Fethi Gürer: Kamuoyuna Yansıyan Hırsızlık Vakaları, Ekonomik Buhranın Yansımasıdır

Kozan - 19.06.2022
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kozan - 18.06.2022
Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra ile takla attı

Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra ile takla attı

Kozan - 18.06.2022
Kaçan kuzusunu almak isteyen yaşlı kadını darbedip polise 'Eşekten düştü' dedi

Kaçan kuzusunu almak isteyen yaşlı kadını darbedip polise "Eşekten düştü" dedi

Kozan - 18.06.2022
Antik kentteki kralın kızının mezarında dinamitli tertibat hakkında kazı başkanı konuştu

Antik kentteki kralın kızının mezarında dinamitli tertibat hakkında kazı başkanı konuştu

Kozan - 18.06.2022
Adanalı Çiftçi, Pahalı Tarım İlacını Bahçesinde Kendisi Üretti: 'Bir Depo İlaç 12 Bin Lira, Kendimiz Kaynattığımızda 2 Bin Lira'

Adanalı Çiftçi, Pahalı Tarım İlacını Bahçesinde Kendisi Üretti: "Bir Depo İlaç 12 Bin Lira, Kendimiz Kaynattığımızda 2 Bin Lira"

Kozan - 18.06.2022
Kuzusunu sürüden almak isterken dayak yedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Kuzusunu sürüden almak isterken dayak yedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Kozan - 18.06.2022
Adana'da ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belli oldu

Adana'da ormanlık alanda bulunan cesedin kimliği belli oldu

Kozan - 18.06.2022
Karne hediyesi olarak alınan tekerlekli sandalye hayatındaki engelleri kaldırdı

Karne hediyesi olarak alınan tekerlekli sandalye hayatındaki engelleri kaldırdı

Kozan - 17.06.2022
Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Kozan - 17.06.2022
Kamp merkezi Bolu, futbol takımlarını ağırlamayı bekliyor

Kamp merkezi Bolu, futbol takımlarını ağırlamayı bekliyor

Kozan - 17.06.2022
Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki'den sel felaketleri sonrası önemli açıklamalar

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki'den sel felaketleri sonrası önemli açıklamalar

Kozan - 17.06.2022
Adana'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Kozan - 16.06.2022
Yerel yönetim destekledi, kadınlar üretime geçti

Yerel yönetim destekledi, kadınlar üretime geçti

Kozan - 16.06.2022
Son anda fark edilen defineciler, az kalsın dinamitle Antik Kent'i havaya uçuracaktı

Son anda fark edilen defineciler, az kalsın dinamitle Antik Kent'i havaya uçuracaktı

Kozan - 16.06.2022
Kozan'da sağanağın yol açtığı zararın giderilmesi için çalışma başlatıldı

Kozan'da sağanağın yol açtığı zararın giderilmesi için çalışma başlatıldı

Kozan - 15.06.2022
AK Parti'li Bilgili, yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti

AK Parti'li Bilgili, yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti

Kozan - 15.06.2022
Sulama kanalına devrilen otomobilden yara almadan kurtuldular

Sulama kanalına devrilen otomobilden yara almadan kurtuldular

Kozan - 13.06.2022
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

Kozan - 13.06.2022
Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi

Adana'da afetin büyüklüğü havadan görüntülendi

Kozan - 13.06.2022
Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi

Adana'da sel; araçlar kullanılamaz hale geldi

Kozan - 13.06.2022
Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, evleri su bastı (2)

Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı, evleri su bastı (2)

Kozan - 13.06.2022
Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

Kozan'da iki araç sel sularına kapıldı

Kozan - 13.06.2022
Kozanlı şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı

Kozanlı şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı

Kozan - 13.06.2022
Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında

Pikabın iş yerine girdiği kaza anı güvenlik kamerasında

Kozan - 13.06.2022
Tarlada kurumaya bırakılan 10 ton sarımsağı çaldılar

Tarlada kurumaya bırakılan 10 ton sarımsağı çaldılar

Kozan - 13.06.2022
Pikabın dükkana girmesi sonucu sürücü yaralandı

Pikabın dükkana girmesi sonucu sürücü yaralandı

Kozan - 13.06.2022
Çocuklar römork havuzda serinliyor

Çocuklar römork havuzda serinliyor

Kozan - 12.06.2022
Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı

Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı

Kozan - 11.06.2022
KAHRAMANMARAŞ - 'Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1.Toplantısı'

KAHRAMANMARAŞ - "Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1.Toplantısı"

Kozan - 11.06.2022
Adana'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Adana'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Kozan - 11.06.2022
3 lira olması gereken ekmeği 3 buçuk liraya satan fırıncılara ceza yağdı

3 lira olması gereken ekmeği 3 buçuk liraya satan fırıncılara ceza yağdı

Kozan - 10.06.2022
Bir kişiyi evinin önünde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bir kişiyi evinin önünde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kozan - 10.06.2022
Kozan'da MHP'ye 350 kişi katıldı

Kozan'da MHP'ye 350 kişi katıldı

Kozan - 10.06.2022
Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı

Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı

Kozan - 10.06.2022
Adana'da MHP'ye katılan 350 kişiye törenle rozet takıldı

Adana'da MHP'ye katılan 350 kişiye törenle rozet takıldı

Kozan - 09.06.2022
Sel sularına kapılan otomobil metrelerce sürüklendi

Sel sularına kapılan otomobil metrelerce sürüklendi

Kozan - 09.06.2022
Şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı

Şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı

Kozan - 09.06.2022
Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kozan - 09.06.2022
Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Kozan - 09.06.2022
Yozgat'ta uzman doktordan eğitime anlamlı destek

Yozgat'ta uzman doktordan eğitime anlamlı destek

Kozan - 09.06.2022
Adana'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Adana'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Kozan - 08.06.2022
Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı

Narenciye odunlarının mangal kömürüne dönüşümü başladı

Kozan - 08.06.2022
Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 Güneşspor: 0

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 Güneşspor: 0

Kozan - 07.06.2022
Kozan Kaymakamı Günçam, Gültekin'i ödüllendirdi

Kozan Kaymakamı Günçam, Gültekin'i ödüllendirdi

Kozan - 06.06.2022
Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

Kozan - 06.06.2022
Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Kozan - 06.06.2022
Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Kozan'da iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Kozan - 05.06.2022
Kozan'da seçmen sandığa gitti

Kozan'da seçmen sandığa gitti

Kozan - 05.06.2022
Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor

Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor

Kozan - 05.06.2022
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı

Kozan - 05.06.2022
Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı

Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı

Kozan - 05.06.2022
Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile son buldu

Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile son buldu

Kozan - 05.06.2022
Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar

Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar

Kozan - 04.06.2022
Adana'da '1. Anavarza Seramik Çalıştayı' tamamlandı

Adana'da "1. Anavarza Seramik Çalıştayı" tamamlandı

Kozan - 04.06.2022
Kozan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kozan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kozan - 04.06.2022
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ayçiçek tarlasına uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ayçiçek tarlasına uçtu

Kozan - 04.06.2022
Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı

Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı

Kozan - 03.06.2022
Tarihçi Prof. Dr. Halaçoğlu: 'Ermenilerin zulüm belgeleri Avrupa'nın arşivinde var'

Tarihçi Prof. Dr. Halaçoğlu: "Ermenilerin zulüm belgeleri Avrupa'nın arşivinde var"

Kozan - 03.06.2022
Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar: 'Kozanlı Olmaktan, Adanalı Olmaktan Ötürü Gurur Duymalıyız'

Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar: "Kozanlı Olmaktan, Adanalı Olmaktan Ötürü Gurur Duymalıyız"

Kozan - 03.06.2022
Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı

Gece etkili olan çamur yağışı ile oto yıkamacılar güne yoğun başladı

Kozan - 03.06.2022
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Kozan - 02.06.2022
Kozan'da kurtuluş coşkusu

Kozan'da kurtuluş coşkusu

Kozan - 02.06.2022
Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni, Adana'da Başlıyor

Anadolu Türkmen Kardeşlik Şöleni, Adana'da Başlıyor

Kozan - 02.06.2022
Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı

Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı

Kozan - 02.06.2022
Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor

Kozan düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutluyor

Kozan - 01.06.2022
Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi

Kırşehir'de şehit Uzman Çavuş Dündar'ın şehadet belgesi ailesine takdim edildi

Kozan - 01.06.2022
Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adana'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kozan - 01.06.2022
Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Karagöz'den Aladağ Tepkisi: 'İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yargılanmaması Çok Ciddi Eksiklik'

Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Karagöz'den Aladağ Tepkisi: "İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yargılanmaması Çok Ciddi Eksiklik"

Kozan - 01.06.2022
Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Kozan - 01.06.2022
Barbaros Kozan kimdir? Barbaros Kozan burcu nedir?

Barbaros Kozan kimdir? Barbaros Kozan burcu nedir?

Kozan - 10.04.2022
Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Kozan - 04.03.2021
Mislicom 3. lig Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. lig Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Kozan - 17.02.2021

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