Kozan Haberleri - Kozan Haber - Haberler

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Bir sene arayla aynı kaderi paylaştılar! Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti

Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra ile takla attı

Adanalı Çiftçi, Pahalı Tarım İlacını Bahçesinde Kendisi Üretti: "Bir Depo İlaç 12 Bin Lira, Kendimiz Kaynattığımızda 2 Bin Lira"

Şiddetli sağanak su taşkını ve heyelana sebep oldu, 1 araç sulara kapıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı

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