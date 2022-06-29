Kozan Haberleri - Kozan Haber - Haberler

Kozan Haberleri
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Son dakika haberleri... Adana'da tohumlardan çıkan çam filizleri yangının izlerini silmeye başladı
Motosikletin plakasını maske ile kapatıp silahlı saldırıya giden şüpheli polis tarafından yakalandı
Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2)
Bir sene arayla aynı kaderi paylaştılar! Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti
Ömer Fethi Gürer: Kamuoyuna Yansıyan Hırsızlık Vakaları, Ekonomik Buhranın Yansımasıdır
Antik kentteki kralın kızının mezarında dinamitli tertibat hakkında kazı başkanı konuştu
Adanalı Çiftçi, Pahalı Tarım İlacını Bahçesinde Kendisi Üretti: "Bir Depo İlaç 12 Bin Lira, Kendimiz Kaynattığımızda 2 Bin Lira"
Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki'den sel felaketleri sonrası önemli açıklamalar
Son anda fark edilen defineciler, az kalsın dinamitle Antik Kent'i havaya uçuracaktı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı
Tarihçi Prof. Dr. Halaçoğlu: "Ermenilerin zulüm belgeleri Avrupa'nın arşivinde var"
Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar: "Kozanlı Olmaktan, Adanalı Olmaktan Ötürü Gurur Duymalıyız"
Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Karagöz'den Aladağ Tepkisi: "İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yargılanmaması Çok Ciddi Eksiklik"
Mislicom 3.Lig Kozan Spor FK - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. lig Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?
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