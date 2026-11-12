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Adana Kozan'da otomobil traktöre arkadan çarptı, sürücü yaralandı

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Adana Kozan'da traktöre arkadan çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı; sürücü yaralandı. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin kurtardığı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü M.G. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Kadirli kara yolu Simon Köprü mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 01 Y 7277 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan M.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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