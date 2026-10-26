Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletteki çift yaralandı, kaza kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletteki çift yaralandı, kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü ile 29 yaşındaki eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralı çiftin kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Z.A.K. (30) ile eşi Ş.K. (29) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K.'nin kullandığı 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.A.K. ile arkasındaki eşi Ş.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Eğitim müfredatını değiştirdi! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Brezilya'da seçim bitti, kriz başladı: Sonuçları tanımıyorum

Seçim bitti, kriz başladı! Sandıkta kaybedince resti çekti
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

İktidarı sandıkta yıkıldı! Zaferi kutlayanları bakın nasıl uyardı
1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

13 yaşında 1.76'lık duvar! Dev kulüpler şimdiden radarına aldı

Sivas'ta diş hekimini görenler şaşırıyor! Eypio'ya benzerliği nedeniyle fotoğraf çektirmek istiyorlar

Ünlü şarkıcının ikizi gibi! Görenler fotoğraf çektirmek istiyor
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

NBA'de kahreden sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da iş yerlerine kurşun yağdırıp 10 milyon liraya kadar haraç istediler! 13 gözaltı

Kurşunlayıp 10 milyon istediler! Silahı resepsiyona bırakmışlar