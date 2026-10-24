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Adana Kozan'da çukura düşen keçi itfaiye ekibince kurtarılıp sahibine teslim edildi

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Adana Kozan'da çukura düşen keçi itfaiye ekibince kurtarılıp sahibine teslim edildi
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı İdem Mahallesi'nde çukura düşen keçi, vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Adana İtfaiyesi Kozan Cankur ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarıldı. Keçi sahibine teslim edildi.

Adana'da çukura düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Kozan ilçesine bağlı İdem Mahallesi'nde meydana geldi. Çukura düşen keçiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana İtfaiyesi Kozan Cankur ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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