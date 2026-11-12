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Adana Kozan'da araç traktöre çarpıp narenciye bahçesine yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli kara yolunun Mahmutlu Mahallesi yakınında bir otomobil, plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle narenciye bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre çarpıp narenciye bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.G yönetimindeki 01 Y 7277 plakalı otomobil, Kozan- Kadirli kara yolunun Mahmutlu Mahallesi yakınında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki narenciye bahçesine yuvarlandı.

Yaralanan sürücü M.G, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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