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Adana Kozan'da AFAD'a göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Adana Kozan'da AFAD'a göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kozan olan sarsıntı 15,35 kilometre derinlikte kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 15,35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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