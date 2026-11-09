Adana Kozan'da AFAD'a göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana Kozan'da AFAD'a göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kozan olan sarsıntı 15,35 kilometre derinlikte kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 15,35 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA