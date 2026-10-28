Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Pamukova'da tavuk çiftliğindeki yangın, tavuk bulunmayan tesiste söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Pamukova'da tavuk çiftliğindeki yangın, tavuk bulunmayan tesiste söndürüldü Haber Videosunu İzle
Sakarya Pamukova'da tavuk çiftliğindeki yangın, tavuk bulunmayan tesiste söndürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Kozan Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında tesiste tavuk bulunmadığı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Pamukova ilçesi Kozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Tesis içerisinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında tesiste tavuk bulunmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! 'Namaz kılmaya gittim' deyip...

Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası

Takım ona emanet! İşte Fener'in geçici hocası
Putin'i zor durumda bırakan kare!

Putin'i fena madara ettiler!
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım