Adana Kozan'da ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün aracı 2 otomobile çarptı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü belgesi olmadığı iddia edilen F.T. yönetimindeki 01 ABV 17 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 araçta da hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı