Adana Kozan'da ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün aracı 2 otomobile çarptı

Adana Kozan'da ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün aracı 2 otomobile çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, Karacaoğlan Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada 3 araçta hasar oluşurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; inceleme başlatıldı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü belgesi olmadığı iddia edilen F.T. yönetimindeki 01 ABV 17 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 araçta da hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,