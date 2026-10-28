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Kozan'da sağanak ve fırtına iki mahallede bir evin ve bir ahırın çatısını uçurdu

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Kozan'da sağanak ve fırtına iki mahallede bir evin ve bir ahırın çatısını uçurdu Haber Videosunu İzle
Kozan'da sağanak ve fırtına iki mahallede bir evin ve bir ahırın çatısını uçurdu
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Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve fırtına, Ayşe Hoca ve Hacıbeyli mahallelerinde bir evin ve bir ahırın çatısını uçurdu. İlk tespitlerde hasar belirlenirken Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş işletmelerde inceleme yaptı; AFAD uyarılarını sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir evin ve bir ahırın çatısı uçtu. AFAD ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan olumsuz hava şartları, iki mahallede hasara neden oldu.

Kozan'da etkili olan aşırı yağış ve fırtına, Ayşe Hoca ve Hacıbeyli mahallelerinde hasara yol açtı. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk tespitlerde, fırtına nedeniyle bir evin ve bir ahırın çatısının uçtuğu belirlendi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş, olumsuz hava şartlarından etkilenen işletmeleri ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. İşletmelerde meydana gelen tarımsal ve hayvansal zararların belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

AFAD'ın, bölgede yarın da etkili olabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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