Adana'daki depremde yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinde paniğe neden oldu. Sarsıntıya hazırlıksız yakalanan vatandaşların dışarı kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,6 OLARAK KAYDEDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesi, saat 15.28'de meydana gelen depremle sarsıldı. Yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4,6 büyüklüğündeki deprem, yalnızca Kozan'da değil, Adana kent merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. Günlük yaşamın devam ettiği saatlerde meydana gelen sarsıntı, özellikle iş yerlerinde bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Depremi hisseden çok sayıda kişi bulunduğu yerden hızla uzaklaşmaya çalışırken, yaşanan panik farklı noktalardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

KIRTASİYEDEKİ ÇOCUKLAR PANİKLE DIŞARI KOŞTU

Depremin etkisini gözler önüne seren görüntülerden biri Kozan'daki bir kırtasiye dükkanında kaydedildi. Alışveriş yapan müşteriler ve çocuklar, sarsıntıyı hissettikleri anda bulundukları yerden uzaklaşmaya başladı. Kırtasiyede bulunan çocukların ve müşterilerin panik içerisinde kapıya yönelerek dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarsıntının başlamasıyla birlikte içeridekilerin hızla hareket ettiği görüldü. Deprem sırasında yaşanan telaş, yalnızca kırtasiye ile sınırlı kalmadı. İlçedeki farklı işletmelerde de benzer görüntüler kaydedildi.

KAFEDE OTURANLAR YERLERİNDEN FIRLADI

Bir başka güvenlik kamerası kaydında ise kafede oturan iki kişinin depremi hissettikleri anda yerlerinden kalkarak dışarı kaçtığı görüldü. Sarsıntıyla birlikte oturdukları yerleri terk eden iki kişi, hızla işletmenin çıkışına yöneldi. İlçedeki bir restoranda kaydedilen görüntülerde de benzer anlar yaşandı. Restoranda oturan vatandaşlar, depremi hisseder hissetmez panikle ayağa kalktı. İşletmenin güvenlik kamerası, içeride bulunan kişilerin sarsıntıya verdiği tepkiyi kaydetti.

"DEPREM Mİ OLUYOR" DİYEREK DIŞARI KAÇTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler arasında bir vatandaşın sarsıntı sırasında söylediği sözler de dikkat çekti. İş yerindeki vatandaşların depremi hissederek dışarı kaçtığı anlarda, içeride bulunan kişilerden biri "Deprem mi oluyor?" diye sordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı