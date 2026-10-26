Adana Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K. (30) idaresindeki 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Z.A.K. ile arkasında bulunan eşi Ş.K. (29) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan motosikletteki çiftin havada savrulup yere düşmesi ve yaralı sürücünün ayağa kalkıp yerde hareketsiz kalan eşine yardım etmeye çalışması yer aldı.