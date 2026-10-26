Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K. (30) idaresindeki 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Z.A.K. ile arkasında bulunan eşi Ş.K. (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan motosikletteki çiftin havada savrulup yere düşmesi ve yaralı sürücünün ayağa kalkıp yerde hareketsiz kalan eşine yardım etmeye çalışması yer aldı.

Kaynak: AA
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı

Gönülleri ısıtan düğün! Akondroplazi genç çifte engel olmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bunlar beni tanımıyor' diyen fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraktı

'Bunlar beni tanımıyor' diyen çoban! 18 yıl sonra işte son hali
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Unutkanlığın bedeli ağır oldu
Sivas'ta diş hekimini görenler şaşırıyor! Eypio'ya benzerliği nedeniyle fotoğraf çektirmek istiyorlar

Ünlü şarkıcının ikizi gibi! Görenler fotoğraf çektirmek istiyor
Yozgat'ta 20 dönümlük tarla yarıldı! Derin çatlakların nedeni henüz bilinmiyor

20 dönümlük tarla yarıldı! Taş atınca 1-2 saniye düşüyor