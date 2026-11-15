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Adana Kozan'da esnaf satamadığı mandalinaları 'askıda mandalina' diyerek ücretsiz dağıttı

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Adana Kozan'da esnaf satamadığı mandalinaları 'askıda mandalina' diyerek ücretsiz dağıttı Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da esnaf satamadığı mandalinaları 'askıda mandalina' diyerek ücretsiz dağıttı
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Adana'nın Kozan ilçesinde üretici bir esnaf, satamadığı mandalinaları iş yerinin önüne kasalarla koyup 'ihtiyacı olan alabilir, askıda mandalina' yazısıyla ücretsiz dağıtıyor. Esnaf, ürünün ağaçlardan dökülmeye başladığını belirterek vatandaşın yararlanmasını istedi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde aynı zamanda üretici de olan bir esnaf, bahçesinde satamadığı mandalinaları dükkanının önünde ücretsiz dağıttı. Esnaf, ürününü satamadığı için ağaçlardan dökülmeye başladığını belirterek, "vatandaşın yararlanmasını" istediğini dile getirdi.

Kozan'ın Saimbeyli Caddesi'nde bir esnaf bahçesindeki manalinayı satamadığı için kasalarla iş yeri önüne istifledi. Esnaf, kasaların üstüne "ihtiyacı olan alabilir - askıda mandalina" yazısı astı.

Esnaf, vatandaşın yararlanmasını istediğini belirterek, "Kendi bahçemiz, kendi malımız. Satamadık, başında kaldı, dökülüyor. Vatandaş yaralansın dedik. 'Askıda mandalina' diye yazdık. İnsanlar alıyor, şöyle bir bakıyorlar iç geçiren de var, kendine yediremeyen de var, hepsini görüyoruz burada" dedi.

Kaynak: ANKA
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